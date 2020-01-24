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Токаев про изнасилование девочки: произошедшее в Таразе — позор

Глава государства поручил акимам довести оснащение системами видеонаблюдения в школах до 100 % уже в 2020 году.

Фото : pixabay.com24 января 2020, 14:10

Произошедшее изнасилование в Таразе — позор, сказал на расширенном заседании правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Пресечение насилия в отношении детей. Поручаю акимам регионов довести оснащенность системами видеонаблюдения и элементарными удобствами в дошкольных организациях и школах до 100% уже в этом году. То, что произошло в Таразе – это позор, — сказал Токаев.

Как сообщалось 19 ноября 2019, в школах Тараза были усилены меры безопасности, проверена исправность камер наблюдения.

Ранее отмечалось, что после изнасилования семиклассницы должностей уже лишились школьный инспектор и директор учебного заведения. Среди них, помимо директора школы, преподаватель, который отпустил девочку с урока, дежурный учитель, вахтер и завуч. Их также считают ответственными за произошедшее.

12-летнюю девочку изнасиловали прямо в уличном школьном туалете. При этом на камерах наблюдения видно, как преступник почти час бродил вокруг школы. Никто из работников учебного заведения на подозрительного мужчину внимания не обратил.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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