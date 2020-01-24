За целый "букет" преступлений в Нур-Султане судят борцов с коррупцией

Подсудимым вменяют несколько эпизодов.

В Есильском райсуде № 2 Нур-Султана начали судить сотрудников антикоррупционной службы. На скамье подсудимых четверо фигурантов - экс-заместитель начальника столичного Нацбюро Шынгыс Мырзахметов и трое оперативников: Бауржан Керимбеков, Ержан Жакупов и Рустем Ерланулы. 23 января состоялось предварительное слушание, на 27 января назначено главное судебное разбирательство, передает zakon.kz со ссылкой на газету "Время".

Подсудимым вменяют несколько эпизодов.

В первом случае речь идет о задержании трех сотрудников столичного департамента госдоходов осенью 2018 года. В числе тех, кто попал под подозрение в качестве взяточника, оказались заместитель начальника столичного ДГД Кайрат Джумагулов, руководитель таможенного поста аэропорта и специалист-таможенник. Все они провели несколько месяцев в следственном изоляторе, пока главная транспорт­ная прокуратура не выяснила, что якобы взятка, переданная таможенникам за беспошлинный ввоз золота, оказалась провокацией со стороны оперов Нацбюро Керимбекова и Жакупова.

Они сами договорились о доставке груза с так называемыми контрабандистами, сами уговорили работников таможни никого не трогать и сами же получили за это мзду - 1450 долларов, чтобы потом отдать эти деньги друзьям из ДГД.

Надзорный орган во всем разобрался, прекратил дело в отношении таможенников и, возбудил дело на борцов с коррупцией по статье 362 (превышение власти или должностных полномочий). Уже в ходе расследования выяснились любопытные детали.

Оказалось, что Антикоррупционная служба почти полгода следила за Джумагуловым и его подчиненными, но не обнаружила в их действиях ничего противозаконного. Вот тогда и был разработан хитрый план с использованием подсадных контрабандистов, к которому приобщили сфальсифицированные доказательства вины таможенников. Кроме того, прокуратура установила, что борцы с коррупцией действовали так, как было выгодно им.

Например, по каким-то причинам не записывали важные разговоры, хотя имели на это право, и, наоборот, включали диктофоны тогда, когда у них не было на это санкции. Золото было незаконно ввезено в страну лишь один раз, а таможенников с самого начала обвинили в систематическом получении взяток за эту “услугу”. Одним словом, прокуроры выявили уйму нарушений.

Второй эпизод связан с сотрудниками комитета транспортного контроля. Еще осенью 2017 года столичная Антикоррупционная служба взяла под наблюдение главного специалиста этой организации Мурата Абилова, заподозрив его в неоднократном получении взяток. А занимались этим все те же Жакупов и Керимбеков. Добыв убедительные доказательства вины Абилова, опера вызвали его на допрос и начали склонять к даче взятки, имитируя преступную деятельность. Керимбеков пообещал, что за миллион тенге в месяц он решит все проблемы Абилова с правоохранительными органами, а тот согласился и трижды привозил деньги.

Видимо, поймать за руку главспеца показалось борцам с коррупцией мало, поэтому они решили взяться за его руководителя - и. о. начальника инспекции транспортного контроля по городу Астане Нурлана Алимжанова. Керимбеков доложил начальству, что за общее покровительство ему платил не только Абилов, но и Алимжанов. В результате оба сотрудника транспортного контроля оказались в следственном изоляторе. При этом в материалах уголовного дела оказались записи, на которых Алимжанов отказывался сотрудничать и платить за крышу. Он уклонялся от встреч с операми, не отвечал на звонки, но все равно оказался за решеткой. В заключении чиновник провел без малого год.

В Антикоррупционной службе были настолько уверены в виновности Алимжанова, что заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Олжас Бектенов даже назвал его фамилию на специальном совещании в Министерстве инфраструктурного развития осенью 2018 года.

Однако в суде Алимжанова полностью оправдали. Более того, суд № 2 района Байконыр направил частное постановление в прокуратуру, где было прямо указано, что Алимжанова незаконно привлекли к уголовной ответственности. Например, в качестве доказательств в материалах уголовного дела оказались разговоры Керимбекова с Алимжановым как раз о сотрудничестве. Но на самом деле с опером Нацбюро это обсуждал Абилов, а борцы с коррупцией намеренно фальсифицировали стенограммы для суда.

Третий эпизод в этом громком уголовном деле возник благодаря полицейскому, заподозренному в получении 15 тысяч тенге. Его доставили в здание Нацбюро, где даже не оформили задержание. Однако офицер по особо важным делам Рустем Ерланулы посадил сотрудника полиции в камеру, а позднее завел его к Шынгысу Мырзахметову. Тот начал угрожать, что закроет его до суда в следственном изоляторе, обыщет дом и арестует все имущество, разместит в СМИ видеоматериал с получением взятки, если полицейский не признает вину. Затем этого мужчину вновь незаконно отправили за решетку, не пустив к нему адвокатов. После этой психологической обработки полицейский решил наложить на себя руки и повесился на собственном ремне. В самый последний момент металлическая пряжка ремня сломалась, благодаря чему он остался жив…

Во всех трех случаях самое непосредственное участие принимал Шынгыс Мырзахметов, поэтому его обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьями 362 (превышение должностных полномочий), 146 (пытки), 105 (доведение до само­убийства) и 416 (фальсификация доказательств и оперативно-розыскных материалов).

Оперативник Бауржан Керимбеков пошел под суд по статьям 362, 416 и 419 (заведомо ложный донос). Его коллега Ержан Жакупов заподозрен в преступлениях по статьям 362 и 416, а Рустем Ерланулы может быть осужден за превышение власти или должностных полномочий.

Михаил Козачков

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