Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Выпавший из окна мужчина в Казахстане оказался россиянкой из Ханты-Мансийска

Случай произошел в российском городе Излучинск.

Фото : скрин с видео24 января 2020, 15:53

В социальных сетях Казнета распространялось видео падения человека с девятого этажа многоквартирного дома, передает zakon.kz.

Сообщалось, что это мужчина и видео снято в Казахстане. Но больше всего, просмотревшие видео, удивлялись, что после такого падения человек встал и пошел.

Позже стала известна достоверная информация.

Случай произошел в российском городе Излучинск Ханты-Мансийского автономного округа. Женщина упала в сугроб, выпав с девятого этажа, после чего поднялась и просила соседей вызвать скорою помощь.

В данный момент сообщается, что пострадавшая находится в реанимации Нижневартовской окружной больницы. Ее жизни ничто не угрожает. По словам врачей, состояние девушки средней степени тяжести


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты