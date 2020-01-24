Выпавший из окна мужчина в Казахстане оказался россиянкой из Ханты-Мансийска
Случай произошел в российском городе Излучинск.
Фото : скрин с видео24 января 2020, 15:53
В социальных сетях Казнета распространялось видео падения человека с девятого этажа многоквартирного дома, передает zakon.kz.
Сообщалось, что это мужчина и видео снято в Казахстане. Но больше всего, просмотревшие видео, удивлялись, что после такого падения человек встал и пошел.
Позже стала известна достоверная информация.
Случай произошел в российском городе Излучинск Ханты-Мансийского автономного округа. Женщина упала в сугроб, выпав с девятого этажа, после чего поднялась и просила соседей вызвать скорою помощь.
В данный момент сообщается, что пострадавшая находится в реанимации Нижневартовской окружной больницы. Ее жизни ничто не угрожает. По словам врачей, состояние девушки средней степени тяжести
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