Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Актобе ребенок выпал из окна 7 этажа

В Актобе ребенок выпал из окна 7 этажа, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 11:42 Фото: unsplash
Несчастный случай произошел в Актобе. Пятилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа, передает Zakon.kz.

В пресс-службе полиции региона рассказали, что ребенок играл в своей комнате и из окна выпал по неосторожности.

"В результате несчастного случая ребенок от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Это уже седьмой случай с начала года в Актюбинской области, когда дети выпадают из окон.

Департамент полиции напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности:

  • никогда не оставляйте маленьких детей одних без присмотра;
  • москитные сетки не способны удержать ребенка от падения – не полагайтесь на них, как на средство защиты;
  • не позволяйте детям выходить на балкон без взрослых.

26 мая ребенок выпал из окна в Костанае.

Читайте также

В Алматы, Астану и Уральск поступали наркотики из-за рубежа
В Алматы, Астану и Уральск поступали наркотики из-за рубежа
Водитель после беседы с полицейскими совершил смертельное ДТП в Актюбинской области
Водитель после беседы с полицейскими совершил смертельное ДТП в Актюбинской области
Массовое избиение парня в Актау
Избиение парня группой подростков попало на видео в Актау
Константин Вноровский
Актобе Актюбинская область 2024 год Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
Аким района Атырауской области уволился после семейного скандала
Аким района Атырауской области уволился после семейного скандала
Алматинцев массово пересадят на автобусы
Алматинцев планируют пересадить из личных машин в автобусы
Впервые в истории: в Алматы несколько дней будут перекрывать дороги из-за ЧА по велоспорту
Впервые в истории: в Алматы несколько дней будут перекрывать дороги из-за ЧА по велоспорту
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: