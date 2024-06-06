В Актобе ребенок выпал из окна 7 этажа

Несчастный случай произошел в Актобе. Пятилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа, передает Zakon.kz.

В пресс-службе полиции региона рассказали, что ребенок играл в своей комнате и из окна выпал по неосторожности.

"В результате несчастного случая ребенок от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Это уже седьмой случай с начала года в Актюбинской области, когда дети выпадают из окон.

Департамент полиции напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности:

никогда не оставляйте маленьких детей одних без присмотра;

москитные сетки не способны удержать ребенка от падения – не полагайтесь на них, как на средство защиты;

не позволяйте детям выходить на балкон без взрослых.

26 мая ребенок выпал из окна в Костанае.