В Актобе ребенок выпал из окна 7 этажа
Фото: unsplash
Несчастный случай произошел в Актобе. Пятилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа, передает Zakon.kz.
В пресс-службе полиции региона рассказали, что ребенок играл в своей комнате и из окна выпал по неосторожности.
"В результате несчастного случая ребенок от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Это уже седьмой случай с начала года в Актюбинской области, когда дети выпадают из окон.
Департамент полиции напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности:
- никогда не оставляйте маленьких детей одних без присмотра;
- москитные сетки не способны удержать ребенка от падения – не полагайтесь на них, как на средство защиты;
- не позволяйте детям выходить на балкон без взрослых.
26 мая ребенок выпал из окна в Костанае.
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