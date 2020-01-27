Эксперты выяснят причины катастрофы, в которой погиб Коби Брайант

Национальное управление США по безопасности на транспорте направило группу экспертов.

Для выяснения обстоятельств авиакатастрофы, в которой погиб знаменитый баскетболист Коби Брайант, национальное управление США по безопасности на транспорте (НУБТ) направило группу экспертов, сообщает Рен.тв

По словам представителя агентства Дженнифер Хоуменди, специалисты прибудут в Калифорнию через несколько часов.

В состав группы вошли 18 специалистов, которые проверят, был ли вертолет исправен и не был ли пилот замечен в нарушениях.

Также эксперты должны установить, не находилось в вертолете Sikorsky S-76 больше людей, чем это допустимо техническими данными.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

О гибели баскетболиста Коби Брайанта стало известно накануне. Пятикратный чемпион НБА и двукратный победитель Олимпийских игр разбился в авиакатастрофе недалеко от Лос-Анджелеса.. Вертолет, на котором он летел, упал и загорелся. По последним данным, на борту находились 9 человек, в том числе дочь баскетболиста, 13-летняя Джанна. Выжить не удалось никому.

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