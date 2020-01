Эксперты выяснят причины катастрофы, в которой погиб Коби Брайант

Для выяснения обстоятельств авиакатастрофы, в которой погиб знаменитый баскетболист Коби Брайант, национальное управление США по безопасности на транспорте (НУБТ) направило группу экспертов, сообщает Рен.тв

По словам представителя агентства Дженнифер Хоуменди, специалисты прибудут в Калифорнию через несколько часов.

В состав группы вошли 18 специалистов, которые проверят, был ли вертолет исправен и не был ли пилот замечен в нарушениях.

Также эксперты должны установить, не находилось в вертолете Sikorsky S-76 больше людей, чем это допустимо техническими данными.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE