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Токаев прибыл в ОАЭ

У Президента Казахстана запланированы переговоры с Наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Фото : Берик Уали27 января 2020, 10:55

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, передает zakon.kz.

Об этом на своей на странице сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали.

Сегодня у Президента Казахстана запланированы переговоры с Наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Будет рассмотрен широкий круг вопросов двусторонних отношений. Программа визита также включает проведение круглого стола с представителями деловых кругов ОАЭ. 28 января в Дубай Касым-Жомарт Токаев встретится с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, Правителем Дубая, шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, а также посетит Дубайский международный финансовый центр (DIFC) и проведет встречи с руководителями компаний Объединенных Арабских Эмиратов, - написал он.


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