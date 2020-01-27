Насколько готов Казахстан к угрозе проникновения нового типа коронавируса

В целях предупреждения завоза и распространения заболевания в нашу страну принимается целый комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мер.

По последним данным, число заболевших новым типом коронавируса в Китае составляет более 2 700 человек, 80 человек умерли. Также подтвержденные случаи зарегистрированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Малайзии, Франции, Сингапуре, Австралии и в Непале. Какие меры предпринимаются в Казахстане, дабы не допустить проникновения нового типа коронавируса, и можно ли казахстанцам самостоятельно предпринять определенные меры профилактики? На эти вопросы ответили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК на официальный запрос zakon.kz.

Как отмечено в сообщении ведомства, в Казахстане подозрительных случаев нового коронавирусного заболевания не зарегистрировано. На сегодняшний день проводится работа по закупу тест-систем для определения новой коронавирусной инфекции. Лаборатории Казахстана готовы к проведению необходимых исследований.

Что же касается вопроса о том, какие меры предпринимаются министерством здравоохранения, дабы не допустить проникновения нового типа коронавируса в Казахстан, то, как заверили в ведомстве, предпринимается целый комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мер. Ситуация находится на контроле Комитета.

Так, еще 6 января 2020 года утверждено и направлено в регионы постановление главного государственного санитарного врача РК "Об усилении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения пневмонии неустановленной этиологии на территории Республики Казахстан".

С целью информирования выезжающих за рубеж казахстанских граждан (туристы, студенты, мигранты и др.) направлены рекомендации в Министерства образования и науки, труда и социальной защиты, культуры и спорта.

Проводится обязательная бесконтактная термометрия всех лиц (пассажиры, перевозчики, члены экипажей, бортпроводники и другие) в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан, особенно прибывающих из Китайской Народной Республики. Департаментом Комитета на транспорте с работниками аэропортов, пограничной и таможенной службы, с бортпроводниками, летным составом, проводниками пассажирских поездов проводится профилактическая работа: проведены семинары, инструктажи, беседы.

Утверждена памятка для выезжающих в КНР, которая раздается в аэропортах РК всем выезжающим в КНР.

Проведены межведомственные учения на случай выявления больного с подозрением на коронавирусную инфекцию в аэропортах Нур-Султана и Алматы.

- На сегодняшний день в пунктах пропуска через государственную границу осмотрено 16 948 человек, лиц с повышенной температурой тела и признаками заболевания среди прибывших из КНР не выявлено, – говорится в ответе Минздрава РК.

Также в ведомстве рассказали о том, можно ли казахстанцам самостоятельно предпринять определенные меры профилактики, чтобы снизить угрозу заражения. Комитет рекомендует населению:

• без крайней необходимости воздержаться от поездок в КНР;

• отказаться от поездок в города Ухань, Хуанган, Эчжоу, Гибн, Сяньбао, Цяньизян, Чжидзя и Лигуан;

• в период нахождения в КНР или по приезду оттуда в случае появления симптомов, указывающих на респираторное заболевание, во время или после поездки, необходимо обратиться за медицинской помощью или сообщить своему лечащему врачу о поездке и пребывании в зоне распространения инфекции;

• избегать тесного контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями;

• учитывая, что подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией совпал с сезоном по заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуем при возможном контакте с больными, а также при посещении медицинских организаций использовать одноразовые маски, со сменой каждые три часа;

• частое мытье рук, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

• избегать тесного контакта с больными домашними и/или дикими животными;

• при появлении первых признаков заболевания вызывать врача на дом, не допускать самолечения;

• во избежание пищевого пути передачи подвергать тщательной термической обработке продуктов питания и мойке овощей и фруктов.

Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать этикет кашля (соблюдайте дистанцию, прикрывайте рот при кашле и чихании одноразовыми салфетками или носовым платком), – рекомендуют медики.

Подготовил Владимир Демидов

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