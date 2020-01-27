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Новый Димаш: 29-летний самородок из Алматы сорвал овации на "Голос країни"

Алматинец, обладающий уникальным диапазоном, вызвал бурные овации зала, жюри пританцовывало на шоу "Голос страны" 10 сезона ("Голос країни").

Фото : кадр из видео27 января 2020, 14:34

Простой алматинский таксист ярко проявил себя на слепых прослушиваниях 10 сезона украинской версии шоу "Голос". 29-летний парень исполнил песню "Feel It Still" группы Portugal the Man с помощью лупера и электродомбры, передает zakon.kz.

Лупер- это такая педаль подходит для применения как в сцепке с электронными инструментами, такими как электро гитара, бас, синтезатор, электро-пианино, или же – для наложения вокала, можно записать для себя хорошую такую минусовку собственным голосом.

Алматинец, обладающий уникальным диапазоном, вызвал бурные овации зала, жюри пританцовывало на шоу "Голос страны" 10 сезона ("Голос країни").

- 29-летний Ерлан работает таксистом и никогда не думал, что может петь. Но однажды, в караоке, он спел и привел всех друзей в восторг. С тех пор он решил стать профессиональным исполнителем и делать все, чтобы им гордились все знакомые и родные, - сообщили украинские СМИ. .

К слову, в самом Казахстане о парне практически не знают, хотя поет он действительно шикарно. Трое из 4 членов жюри нажали кнопку и повернулись к алматинцу.

- То, что вы делаете, это потрясающе, я бы к вам на концерт уже пошел, правда. Мне кажется, у вас такой интересный материал, - сказал Монатик по окончании выступления Ерлана.

- Мы повернулись, потому что было так интересно посмотреть, мы были уверены, что там дуэт, - поделились Потап и Настя Каменских.

- Я не повернулся, я сожалению, я вижу настоящего, очень талантливого человека мне интересно увидеть еще раз, вы сможете проимпровизировать, - отметил Дан Балан.

Певица Тина Кароль предложила своим коллегам по жюри стать инструментом Ерлана и с помощью лупера спеть еще раз "Feel It Still".

Когда настала пора выбирать себе наставника, Ерлан заявил, что пойдет в команду к Потапу и Насте Каменских.

- Мне безумно приятно, что вы повернулись, спасибо большое. У меня есть мечта- спеть песню Потапа и Насти под домбру, - сказал Ерлан.

Новоиспеченные наставники казахстанца согласились исполнить с ним свою песню под домбру. После этого Потап сказал: "Казахстан, рахмет, жаксы".

В заключении Тина Кароль резюмировала выступление Ерлана.

- Очень круто, что он взял народный инструмент и соединил его с современными технологиями, лупер, мы услышали такой чек-концерт. Эд Ширан тоже выступает, - сказала Кароль.

-Дай бог, чтобы Ерлан собирал залы, как Эд Ширан, Потап и Настя помогут, - отметил Монатик.


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