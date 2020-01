Новый Димаш: 29-летний самородок из Алматы сорвал овации на "Голос країни"

Алматинец, обладающий уникальным диапазоном, вызвал бурные овации зала, жюри пританцовывало на шоу "Голос страны" 10 сезона ("Голос країни").

Простой алматинский таксист ярко проявил себя на слепых прослушиваниях 10 сезона украинской версии шоу "Голос". 29-летний парень исполнил песню "Feel It Still" группы Portugal the Man с помощью лупера и электродомбры, передает zakon.kz.

Лупер- это такая педаль подходит для применения как в сцепке с электронными инструментами, такими как электро гитара, бас, синтезатор, электро-пианино, или же – для наложения вокала, можно записать для себя хорошую такую минусовку собственным голосом.

- 29-летний Ерлан работает таксистом и никогда не думал, что может петь. Но однажды, в караоке, он спел и привел всех друзей в восторг. С тех пор он решил стать профессиональным исполнителем и делать все, чтобы им гордились все знакомые и родные, - сообщили украинские СМИ. .

К слову, в самом Казахстане о парне практически не знают, хотя поет он действительно шикарно. Трое из 4 членов жюри нажали кнопку и повернулись к алматинцу.

- То, что вы делаете, это потрясающе, я бы к вам на концерт уже пошел, правда. Мне кажется, у вас такой интересный материал, - сказал Монатик по окончании выступления Ерлана.

- Мы повернулись, потому что было так интересно посмотреть, мы были уверены, что там дуэт, - поделились Потап и Настя Каменских.

- Я не повернулся, я сожалению, я вижу настоящего, очень талантливого человека мне интересно увидеть еще раз, вы сможете проимпровизировать, - отметил Дан Балан.

Певица Тина Кароль предложила своим коллегам по жюри стать инструментом Ерлана и с помощью лупера спеть еще раз "Feel It Still".

Когда настала пора выбирать себе наставника, Ерлан заявил, что пойдет в команду к Потапу и Насте Каменских.

- Мне безумно приятно, что вы повернулись, спасибо большое. У меня есть мечта- спеть песню Потапа и Насти под домбру, - сказал Ерлан.

Новоиспеченные наставники казахстанца согласились исполнить с ним свою песню под домбру. После этого Потап сказал: "Казахстан, рахмет, жаксы".

В заключении Тина Кароль резюмировала выступление Ерлана.

- Очень круто, что он взял народный инструмент и соединил его с современными технологиями, лупер, мы услышали такой чек-концерт. Эд Ширан тоже выступает, - сказала Кароль.

-Дай бог, чтобы Ерлан собирал залы, как Эд Ширан, Потап и Настя помогут, - отметил Монатик.

