Тайна итальянских съемок: Бурак Озчивит заинтриговал фанатов новым постом
Турецкий актер Бурак Озчивит поделился с фанатами снимками из Италии, где в данное время его задействовали в съемках, сообщает Zakon.kz.
Пост об этом артист опубликовал в Instagram, но тайны о том, в каком фильме или сериале он принимает участие, все же не раскрыл.
"С любовью. День съемок", – подписал пост актер.
Поклонницы артиста высоко оценили фотографии и классический образ Бурака:
– Какой же ты крутой, Бурак!!! Все в тебе выглядит просто потрясающе…
– Но ты же чудесный! Прекрасный!
– Красивее и быть не может!
– Добро пожаловать в Италию!
– Ты в Милане? Добро пожаловать!
Ранее Бурак Озчивит привлек внимание поклонников, выложив фото из Москвы.
