Культура и шоу-бизнес

Тайна итальянских съемок: Бурак Озчивит заинтриговал фанатов новым постом

Бурак Озчивит показал фото со съемок в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2026 01:54 Фото: Instagram/burakozcivit
Турецкий актер Бурак Озчивит поделился с фанатами снимками из Италии, где в данное время его задействовали в съемках, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом артист опубликовал в Instagram, но тайны о том, в каком фильме или сериале он принимает участие, все же не раскрыл.

"С любовью. День съемок", – подписал пост актер.

Поклонницы артиста высоко оценили фотографии и классический образ Бурака:

– Какой же ты крутой, Бурак!!! Все в тебе выглядит просто потрясающе…

– Но ты же чудесный! Прекрасный!

– Красивее и быть не может!

– Добро пожаловать в Италию!

– Ты в Милане? Добро пожаловать!

Ранее Бурак Озчивит привлек внимание поклонников, выложив фото из Москвы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Бурак Озчивит восхитил подписчиков новыми фотографиями
19:04, 04 марта 2026
Бурак Озчивит восхитил подписчиков новыми фотографиями
Бурак Озчивит прилетел в Алматы
16:30, 29 сентября 2023
Бурак Озчивит прилетел в Алматы
Турецкий актер Бурак Озчивит вызвал ажиотаж в Актау
07:47, 02 октября 2025
Турецкий актер Бурак Озчивит вызвал ажиотаж в Актау
Три сета продлился стартовый матч Рыбакиной на турнире в Индиан-Уэллсе
02:30, 08 марта 2026
Три сета продлился стартовый матч Рыбакиной на турнире в Индиан-Уэллсе
Команда казахстанского футболиста проиграла в матче чемпионата Словакии
02:08, 08 марта 2026
Команда казахстанского футболиста проиграла в матче чемпионата Словакии
Казахстанский теннисист уступил экс-второй ракетке мира на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе
01:37, 08 марта 2026
Казахстанский теннисист уступил экс-второй ракетке мира на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе
Овечкин вновь не набрал очков за "Вашингтон"
01:17, 08 марта 2026
Овечкин вновь не набрал очков за "Вашингтон"
