Димаш Кудайберген рассказал о работе в жюри с 82-летним Пласидо Доминго

С 26 января 2025 года казахстанский артист Димаш Кудайберген находится в Будапеште. Туда он прибыл для участия в работе в качестве члена жюри 10-го юбилейного сезона проекта "Virtuosos", сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что Кудайберген второй раз принимает участие в этом проекте.

В финале юбилейного сезона членами жюри вступают следующие специалисты. Такие как Пласидо Доминго – один из величайших певцов в истории оперы и знаменитый дирижер, Хосе Каррерас – один из самых знаменитых теноров мира, Вероника Берти Бочелли – генеральный менеджер Андреа Бочелли, Димаш Кудайберген и другие.

Virtuosos – венгерская телевизионная программа-конкурс реалити-шоу для детей и молодежи, основанная на классической музыке, в которой участвуют игроки на классических инструментах и ​​классические певцы, отобранные на общенациональных прослушиваниях.

29 января Кудайберген разместил общее фото со съемок. В подписи он отметил, что еще в детстве смотрел выступления этих именитых музыкантов. Также он заявил, что горд возможностью работать с ними.

Также в канун Нового года по китайскому календарю Димаш Кудайберген успел принять участие в "Весеннем фестивале". Там исполнитель выступил на красивейшей площадке в Чунцине вместе с известными китайскими исполнителями и группой "Teens In Times" в сопровождении Национальной команды по спортивной гимнастике.