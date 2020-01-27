В Карагандинской области рекомендовали сократить рабочий день

Эта рекомендация не распространяется на организации жизнеобеспечения.

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ДЧС Карагандинской области рекомендует сократить рабочий день из-за не погоды, сообщает zakon.kz. Внимание! В связи с ухудшением погодных условий во избежание несчастных случаев Департамент по ЧС Карагандинской области рекомендует государственным органам, образовательным учреждениям, объектам предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства и др. сократить рабочий день. Эта рекомендация не распространяется на организации жизнеобеспечения. О всех фактах происшествий и ЧС звонить по телефонам – 112 или 8(7212) 43-36-36, 43-37-37, - говорится в сообщении ДЧС Карагандинской области.

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