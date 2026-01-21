От лампочек до грибов, или Один рабочий день в колонии Карагандинской области

Здесь за колючей проволокой работают около 2000 осужденных, для которых рабочий день начинается так же рано, как и на свободе, но вместо утреннего кофе здесь подъем, проверки и построение. Корреспондент Zakon.kz узнал, из чего состоит рабочий день за колючей проволокой в колонии №30.

В колониях Карагандинской области осужденных активно привлекают к труду в рамках концепции "Закон и порядок". В промышленных зонах здесь действуют более 50 предприятий, на которых шьют спецодежду, собирают металлические конструкции, выпускают светодиодные лампы и выращивают грибы.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

Утро за колючей проволокой в колонии строгой безопасности №30 в поселке Долинка начинается в 06:00. Не по будильнику. Подъем здесь по установленному режиму: перекличка, проверка, завтрак и развод по рабочим зонам. Каждый шаг расписан по минутам и отклонений от графика не бывает.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

В 07:00 начинается завтрак.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

А дальше маршруты расходятся: одни идут в промзону, другие остаются в хозчасти, третьи садятся за парты.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

В промышленных зонах колоний кипит работа. Шьют, собирают, выращивают и учатся начинать заново. Труд за решеткой не наказание, а возможность заработать и показать готовность к возвращению на волю.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

Грибной цех в колонии работает уже несколько лет. Здесь из тишины вырастают вешенки. И вера в будущее. В цехе трудятся шесть человек. От замачивания субстрата до сбора урожая: все вручную. Терпение здесь ценится не меньше свободы. В самый урожайный месяц здесь собирали более двух тонн грибов.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

Руслан Ким отбывает 25-летний срок, из них 13 лет уже позади. За это время он освоил несколько профессий. Работа помогает не потерять себя.

"Я научился делать пластиковые окна, шлакоблоки, выращивать грибы, собирать светодиодные лампы, работать с деревом. С работой время летит, не деградируешь, а учишься. К свободе готовимся – родные ждут". Руслан Ким

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

Заработок идет на погашение исков. Для многих это маленькие шаги к большому шансу выйти раньше.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

В цехе по выпуску светодиодных ламп заняты четыре человека. Выпускают от 1500 до 2000 ламп в день: сколько сделал – столько и заработал. Каждая собранная лампа, как маленький свет в конце длинного пути.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

Дмитрию Ли из Атырау до освобождения осталось восемь месяцев. Он считает дни, не нарушая правил.

"Здесь учишься ценить простые вещи. Хочу домой и стараюсь проявить себя с лучшей стороны. Работаю, погашаю иск. На воле планирую продолжить работать сборщиком". Дмитрий Ли

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

В цехах говорят немного. Осужденные признаются: работа помогает сохранить человеческое достоинство даже в самых трудных и сложных условиях.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

Всего в колонии №30 действуют десять предприятий. Здесь шьют костюмы и спецодежду, делают двери, лестницы, железобетонные изделия, полимерные плиты и другую продукцию.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

Нужно отметить, что труд одинаково ценится по обе стороны – как на свободе, так и за решеткой. Если ты хороший работник, можно относительно стабильно жить и за колючей проволокой, говорят осужденные.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

Средняя зарплата в колониях Карагандинской области составляет около 85 тысяч тенге. Руками осужденных производится более 50 наименований продукции.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

Раковины, ванны и фонтаны из мраморной крошки для школ, коврики и кошма для юрт, деревянные сувениры, ремонт автомобилей – все это делают здесь.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

Возвращение в общество начинается задолго до открытых ворот. Иногда путь к свободе начинается с гриба, лампочки или швейной машинки.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

Всего в Карагандинской области и области Улытау работают 10 исправительных учреждений. В них содержатся около 4000 осужденных. Их общий долг по различным искам, в том числе по алиментам превышает 8 миллиардов тенге.

За колючей проволокой жизнь не останавливается. Здесь работают, учатся, платят по долгам и считают дни до свободы. Для осужденных это не только способ занять свое время, но и шанс выйти другим человеком.