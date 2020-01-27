Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал армии

Район, в котором упал самолет, контролируется боевиками "Талибана".

Пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines, потерпевший крушение в афганской провинции Газни, принадлежал афганской армии, сообщает Sputnik со ссылкой на местный телеканал 1T.

По данным представителя губернатора Газни Ариф Нури, самолет разбился в районе Дех Як. После столкновения с землей лайнер загорелся.

Местные власти добавили, что самолет принадлежал афганской армии.

По данным очевидцев, первыми к упавшему самолету прибыли боевики радикального движения "Талибан"*, которые попытались потушить возникший на месте падения лайнера пожар.

Спасатели пока не прибыли на место крушения самолета.

По официальной информации, район, в котором упал самолет, контролируется боевиками "Талибана".

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