В Ariana Afghan Airlines опровергли сообщения о крушении самолета
Все рейсы выполняются без происшествий.
Фото : fakty.ua27 января 2020, 17:35
В авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергли появившуюся ранее в местных СМИ информацию о крушении самолета на востоке Афганистана. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на страницу перевозчика.
Новости, которые были опубликованы в ряде СМИ, не соответствуют действительности. Все рейсы выполняются без происшествий, - отметили в компании.
Вместе с тем в афганских СМИ продолжают появляться сообщения о крушении. Так, одно из агенств пишет, что речь идет о рейсе из Герата в Дели, на борту которого находились 110 человек.
Отмечается, что лайнер упал в отделенном районе, контролируемом талибами.
При этом СМИ ссылаются на представителя губернатора провинции Газни Арифа Нури и представителя МВД Насрата Рахими.
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