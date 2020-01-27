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В Ariana Afghan Airlines опровергли сообщения о крушении самолета

Все рейсы выполняются без происшествий.

Фото : fakty.ua27 января 2020, 17:35

В авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергли появившуюся ранее в местных СМИ информацию о крушении самолета на востоке Афганистана. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на страницу перевозчика.

Новости, которые были опубликованы в ряде СМИ, не соответствуют действительности. Все рейсы выполняются без происшествий, - отметили в компании.

Вместе с тем в афганских СМИ продолжают появляться сообщения о крушении. Так, одно из агенств пишет, что речь идет о рейсе из Герата в Дели, на борту которого находились 110 человек.

Отмечается, что лайнер упал в отделенном районе, контролируемом талибами.

При этом СМИ ссылаются на представителя губернатора провинции Газни Арифа Нури и представителя МВД Насрата Рахими.


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