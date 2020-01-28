Мэри Поппинс возвращается. Наталья Андрейченко нашлась

Все это время она была на духовной практике в джунглях, по правилам которой ей нельзя было говорить.

Актриса Наталья Андрейченко, об исчезновении которой сообщалось ранее, вышла на связь, пишет Рамблер.

Как рассказала Андрейченко, она была на духовной практике в джунглях, по правилам которой ей нельзя было говорить.

В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет права тебя побеспокоить, — написала она.

По словам актрисы, когда она приехала от подруги, ее уже ждал автомобиль, который должен был доставить ее на место ретрита. Но о возвращении домой актриса забыла сообщить. С практики она вернулась 27 января.

Об исчезновении Андрейченко в Мексике стало известно 27 января. В субботу, 26 января, она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, где жаловалась на усталость. Оттуда она уехала на автомобиле, после чего пропала со связи.

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