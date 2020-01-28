Названы основные причины ДТП в Алматы 

За 22 дня камерами "Сергек" выявлено 4 тысячи 532 нарушения.

В полиции города рассказали об основных причинах ДТП, сообщает zakon.kz.

Анализ свидетельствует, что основными причинами ДТП являются превышение скорости, нарушение правил маневрирования, нарушение проезда перекрестка, не предоставление преимущества пешеходам, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции и др. За 22 дня функционирования камерами аппаратно-программного комплекса "Сергек", состоящего из 400 постов, на дорогах города выявлено 4 тысячи 532 нарушения, - отметил начальник Управления административной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

В полиции Алматы отметили, что ряд последних нововведений, внедренных в мегаполисе с целью оздоровления криминогенной обстановки, а именно: внедрение АПК "Сергек", установление в общественных местах 1 тысячи камер, установка стеклянных модульных постов полиции, активизация пешего патрулирования на наиболее криминогенных участках положительно повлияло на состояние оперативной обстановки в городе в целом. Так, за 20 дней января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в городе преступлений стало меньше на 1 тысячу 337 фактов. Снижение составило на 38%.

По данным административной полиции Алматы, на дорогах мегаполиса с начала этого года снижена аварийность. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими уменьшилось на 11,6%.

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