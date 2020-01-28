В Алматы создадут мобильную группу для решения вопросов инвесторов и предпринимателей

В ходе совещания обсуждались актуальные проблемы, мешающие развитию бизнеса, антикоррупционные модели поведения в бизнес среде, проблемы, препятствующие инвестиционной деятельности и пути их решения.

В рамках Проекта "Protecting business and investments" под председательством заместителя акима Алматы Сапарбека Туякбаева проведено совещание по вопросам создания благоприятного инвестиционного климата и решению проблемных вопросов, возникших в ходе иностранной инвестиционной деятельности, сообщает zakon.kz.

В ходе мероприятия было принято решение о создании мобильной группы из числа государственных органов и квазигосударственного сектора для оперативного решения вопросов иностранных инвесторов и предпринимателей.

На совещание были приглашены руководители государственных органов, Руководство РПП "Атамекен", и Казинвест Алматы, которые отвечали на все интересующие вопросы представителей иностранного бизнеса, таких как Европейская бизнес ассоциация в Казахстане (ЕВРОБАК), Ассоциация турецких и казахстанских бизнесменов (ТУКИБ), Союз китайских предпринимателей (КНР), Британская Палата Коммерции, Коммерческий отдел ГК Кореи (KOTRA), Торговое представительство Нидерландов и представители ООН.

Кроме того, приняли участие более 15 иностранных консульств, которые выразили заинтересованность проектом "Protecting business and investments".

В ходе совещания обсуждались актуальные проблемы, мешающие развитию бизнеса, антикоррупционные модели поведения в бизнес среде, проблемы, препятствующие инвестиционной деятельности и пути их решения.

Первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы Данияр Таумурат разъяснил важные направления проводимой антикоррупционной политики государства в области привлечения иностранных инвестиций и отметил, что защита бизнеса, создание благоприятного инвестиционного климата и сокращение административных барьеров, коррупционных издержек для предпринимателей - является одной из приоритетных задач Агентства.

Подобные мероприятия будут проводиться регулярно для более детального изучения проблем и быстрого реагирования со стороны государственных органов,- отметил заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев.

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