Совещание по развитию Щучинско-Бурабайской курортной зоны: актуальные вопросы и решения

Актуальные вопросы развития Щучинско-Бурабайской курортной зоны обсудили на совещании в Бурабайском районе, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, представитель Управления делами президента РК, заместитель Генерального прокурора и представители заинтересованных ведомств – Министерств туризма и спорта, транспорта, экологии и природных ресурсов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Фото: УВП Акмолинской области

В центре внимания – аспекты завершения инженерно-стротельных проектов и разработка Комплексного плана развития курортной зоны.

Фото: УВП Акмолинской области

Открывая совещание, глава региона отметил важность исполнения поручений, озвученных президентом Касым-Жомартом Токаевым. В ходе мероприятия было предложено новое видение развития Щучинско-Бурабайской курортной зоны.

Заместитель управляющего делами президента РК Рустам Баялиев рассказал о взаимодействии государственных органов по развитию курортной зоны. О перспективах и популяризации территории сообщил вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев. Также он представил отчет о текущих и планируемых мероприятиях в туристической отрасли региона.

Фото: УВП Акмолинской области

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев подробно остановился на аспектах развития транспортной инфраструктуры Щучинско-Бурабайской курортной зоны. В планах ведомства – увеличить количество пассажирских маршрутов в два раза, в том числе авиа- и железнодорожных перевозок.

Руководитель Управления туризма Акмолинской области Андрей Подгурский сообщил о статусе незавершенных проектов инженерной инфраструктуры, осуществляемых в рамках трех этапов Плана развития курортной зоны: проведение инфраструктурных сетей в пос. Бурабай, модернизация водопроводных и тепловых сетей.

Фото: УВП Акмолинской области

Спикеры также говорили о развитии транспортной инфраструктуры курортной зоны и внедрении цифровых технологий, инвестиционном потенциале сферы туризма, экологической устойчивости и общественной ответственности.

"Нам необходим концептуально новый подход и конкретные действия, которые лягут в основу нового комплексного плана развития курортной зоны. Бурабай должен стать туристическим брендом, который будут узнавать не только в Казахстане, но и в других странах", – отметил аким Акмолинской области.

В завершение совещания определены направления работы для дальнейшего укрепления позиций Щучинско-Бурабайской курортной зоны как ведущего туристического кластера страны, а также конкретные сроки для реализации поставленных задач.

Президент Касым-Жомарт Токаев 13 июня 2024 года на совещании по развитию туризма отметил, что природные и культурные памятники Щучинско-Боровской курортной зоны являются уникальным достоянием и поручил запустить в Бурабай экспресс-поезда из крупных городов страны.