Как пятилетний мальчик учится сидеть и стоять при помощи уникального оборудования

Мальчик страдает детским-церебральным параличом.

У пятилетнего Джангира из Семея весь день с утра до вечера буквально расписан по минутам. Дел у малыша просто невпроворот и одно важнее другого: ребенку нужно приложить очень много сил, чтобы догнать в развитии своих сверстников. Пока ровесники Джангира бегают наперегонки, мальчик учится сидеть, стоять и произносить первые слова.

Маленький семейчанин страдает детским-церебральным параличом, и тяжелая болезнь мешает ему контролировать свои движения.

Спазмы мышц не позволяют Джангиру нормально развиваться, - говорит мама ребенка Лаура Бектемирова. – Даже небольшого прогресса в состоянии здоровья сына удается добиться только после длительных курсов реабилитации. Например, в прошлом году Джангир научился сжимать в руке игрушку. Мы с мужем Асетом ни на один день не прекращаем развивающие занятия с мальчиком и всегда ищем новые методы лечения.

Недавно родители малыша узнали об эффективности использования специального стула-вертикализатора, который позволяет фиксировать ребенка, чтобы мышечные спазмы не мешали телу принимать правильное положение. Благодаря таким тренировкам дети учатся сидеть и стоять, а еще развивают свой интеллект и мелкую моторику с помощью красочных игровых панелей.

Джангиру требовался стул-вертикализатор, но высокая стоимость не позволяла нам купить это устройство, - делится Лаура. - Ради здоровья сына мы с супругом решили обратиться за благотворительной помощью в различные организации.

Асет и Лаура с волнением ждали ответа и надежды семьи Бектемировых оправдались: на их просьбу отозвался "Казцинк" и выделил средства на приобретение стула- вертикализатора.

Теперь у Джангира появились новые возможности для реабилитации, - отмечает мама мальчика. - Такая поддержка для нашего ребенка просто-напросто неоценима. Отныне в режим дня сына обязательно включены занятия на стуле. Пока прошло мало времени, но я уверена, что результаты не заставят себя ждать. Мы с мужем благодарим металлургов и горняков, ведь благодаря труду этих людей у нашего мальчика появился еще один шанс на полноценную жизнь!

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