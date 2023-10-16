Реабилитация детей с ДЦП: в ВКО студенты создали уникальный вертикализатор-трансформер

Отечественный вертикализатор-трансформер для детей и подростков с диагнозом "детский церебральный паралич" разработали и изготовили в Восточно-Казахстанском университете им.Аманжолова.

Ценность невероятно востребованного механизма еще и в том, что он намного функциональнее и дешевле зарубежных аналогов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Насколько актуальны такие инновации в сфере реабилитации и лечения людей с особыми потребностями - очевидно. А для тех, у кого еще только формируется организм и можно многое успеть сделать - это особенно актуально. К тому же цифры статистики в этой сфере не утешительны: по данным bala.stat.gov.kz, из всех детей с инвалидностью в Казахстане треть приходится именно на тех, у кого имеются проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

То есть из более чем 9 тысяч исследованных детей и подростков с инвалидностью в возрасте от 0 до 17 лет более чем у 3 тыс. человек проблемы, связанные именно с опорно-двигательным аппаратом, включая и ДЦП.

Фото: Zakon.kz/Из архива университета

Поэтому помочь детям с ДЦП быстрее и эффективнее пройти непростой путь реабилитации – именно такую задачу поставили перед собой студенты и преподаватели ВКУ им.Аманжолова, когда задумались над тем, чтобы создать свой – казахстанский вертикализатор, с помощью которого можно заниматься с детьми.

"Перед тем, как начать свою работу, мы посетили несколько реабилитационных центров для таких детей, узнали, с какими проблемами сталкиваются педагоги, медики, работая с такими детьми. И выяснилось, что существуют проблемы с оборудованием. Вертикализаторов отечественного производства просто нет, приходится закупать. Это дорого и непрактично. Если запчасти выходят их строя, то заменить их практически невозможно, к тому же дети быстро растут, и оборудование становится "мало". Поэтому, работая над своим вертикализатором, мы постарались это учесть", - рассказал корреспонденту Zakon.kz руководитель проекта, профессор кафедры физики и технологий ВКУ Досым Ерболатулы.

В результате получился вертикализатор-трансформер, позволяющий закреплять ребенка не только в одном, как у зарубежных аналогов, а в нескольких положениях – лежа, стоя, сидя, есть и промежуточные положения. Более того, он рассчитан на более долгий срок эксплуатации, так как параметры для веса пациента не ограничивается 35 килограммами, а увеличены до 50-55.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Над проектом работали студенты университета, среди них – третьекурсники образовательной программы "Программирование и аппараты в обработке материалов и машиностроении" Нуралы Базаров и Дамир Талгатбек.

Фото: Zakon.kz/Из архива университета

По словам молодых изобретателей, зарубежные аналоги стоят дорого. Также возникают трудности с поиском деталей, вышедших из строя.

"Мы изучили те механизмы, которые существуют. Они позволяют только укладывать маленького пациента и сажать вертикально. Наш вертикализатор - незаменимое оборудование в реабилитации и развитии ребенка по многим причинам: со стороны спины будет массажный механизм, подножка регулируется, ее можно снять и вставлять, как требуется, с обеих сторон будут подлокотники. Немаловажно и то, что установлены подпорные подушки, специальный стол для просмотра книг, рисования, развивающих игр", - говорит Дамир Талгатбек.

Более того, аппарат, по словам Нуралы Базарова, изготовлен из экологически чистой древесины, а с помощью пульта дистанционного управления есть возможность регулировать углы наклона. То есть вертикализатор получился более универсальным и удобным в использовании и, что немаловажно, значительно дешевле. По предварительным подсчетам, на создание одного такого вертикализатора потребуется около 220 тысяч тенге, зарубежные аналоги без доставки обойдутся не менее 1,5-2 миллиона тенге. Разница существенная.

"Да, для нас важно, что проект получился социально значимым. Мы очень гордимся результатом. Многие ученые проводят исследования, выигрывают конкурсы, но потом эти исследования оказываются никому не нужны. Мы, напротив, выбрали очень востребованную тему и актуальную проблему, которую постарались решить. Я уверен, что наши разработки очень нужны обществу", - говорит Досым Ерболатулы.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Кстати, родители детей с ДЦП уже хотят приобрести аппарат.

По словам Елены Озерцовой - мамы пятилетнего Саши, у которого ДЦП, приобрести зарубежный вертикализатор российского производства они не могут - дорого, год назад покупали с рук в семье, где ребенок с аналогичным диагнозом перерос механизм, но аппарат быстро сломался. Запчасти к нему привезти из соседнего государства не получается, потому что их попросту нет.

"Нас с мужем очень заинтересовал этот вертикализатор. Во-первых, это очень нужный механизм, который помогает ребенку, во-вторых, облегчает жизнь родителям и специалистам, которые занимаются, ведь сейчас нам приходится носить, водить Сашу, чтобы он хоть как-то закрепил навыки, чтобы мышцы не атрофировались. Это тяжело. К тому же этот вертикализатор многофункционален – это огромный плюс. То есть не надо покупать и стульчик, и кровать, и столик – все водном. Ну и опять же – стоимость… На мой взгляд, одни плюсы", - говорит Елена.

Многофункциональность и возможности вертикализатора, созданного студентами в Усть-Каменогорске, оценили и специалисты. По словам руководителя реабилитационного центра "Demey" Мадины Ауреновой, аппарат, действительно, очень удобен.

Фото: Zakon.kz/Из архива М.Ауреновой

"В таком виде сейчас просто нет вариантов, это очень важно. Механизмы подобно рода достаточно громоздкие и занимают много места. А здесь он раскладывается на несколько вариантов. Как специалист и мама особенного ребенка, точно могу сказать: очень нужная разработка и для домашнего использования, и для специальных клиник и центров. Только в Усть-Каменогорске насчитывается 98 детей с диагнозом ДЦП и не все из них посещают специалистов или прикреплены к клиникам. Конечно, по разным причинам, но в том числе и потому, что ребенок может быть лежачим. Поэтому такое оборудование поможет заниматься дома", - сказала корреспонденту Zakon.kz Мадина Ауренова.

Действительно, уже сейчас многие родители интересуются, можно ли взять трансформер отечественного производства в рассрочку, оформить в кредит. Но, по словам профессора Досыма Ерболатулы, механизм сначала должен пройти испытания, сертификацию – необходимо исключить все недочеты, а потом будет запущен в производство.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"На днях мы получили хорошее известие, что наш проект выиграл конкурс АО "Фонд науки", что поможет нам выйти на промышленное производство. Тогда мы сможем обеспечить не только ВКО, но и Казахстан оборудованием", - говорит Досым Ерболатулы.

Правда, до этого, необходимо запатентовать разработку, организовать производственную площадку. Важно, что уже сейчас есть желающие приобрести вертикализатор, более того, поступают заказы на разработку специальных кроватей и стульчиков для реабилитации детей с ДЦП, а также столов для дефектологов.