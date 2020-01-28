Прекратить массово скупать маски призвали алматинцев

Маски М-95 с большим процентом защиты предназначены для медиков, санитаров.

Руководитель Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова на пресс-конференции рассказала, что сделают и какие новые меры предпримут для недопущения проникновения опасного нового коронавируса из Китая в Алматы и призвала алматинцев не паниковать, передает zakon.kz.

Маски М-95 с большим процентом защиты предназначены для медиков, санитаров, кто напрямую контактирует с больными. Для всего населения нет необходимости их покупать. Достаточно защищают обычные маски, все зависит от того, сколько раз их будете менять. Масок на сегодня достаточно. Вчера мы промониторили 67 аптечных компаний и оптовиков, на вчерашний день у них 1,5 млн масок. В медицинских организациях достаточно их. У поставщика-производителя из приграничной области 1,1 млн масок готово, из них 100 тыс. для детей. Прошу не создавать искусственный ажиотаж по маскам. Скупать маски массово не надо, прошу фармкомпании не создавать искусственный дефицит и не создавали ценовой сговор. Призываю к солидарности, мы все в одном обществе живем, - заявила Айзат Молдагасимова.

По ее словам, учитывая тот факт, что 30-31 января текущего года заканчиваются каникулы в КНР и начнется массовый возврат из данной страны лиц, работающих в Казахстане, у нас есть всего несколько дней для проведения всех мероприятий по предупреждению заноса и распространения коронавирусной инфекции.

Рекомендации от санврачей получили все организации, где существует риск распространения коронавируса.

Таможенным органам города рекомендовали усилить санитарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу для туристов и транзитных пассажиров, прибывающих из Китая и Таиланда, обеспечить готовность экипажей транспортных средств, сотрудников таможенных органов и пограничных служб путем проведения инструктажей о действиях в различных условиях связанных эпидемической ситуацией обусловленных возникновением инфекций вызывающими чрезвычайные ситуации. (24 января прошло тренировочное учение на базе Алматинского аэропорта).

Президенту АО "Международный аэропорт Алматы" рекомендовано предусмотреть резервные помещения в здании аэропорта для временного размещения температурящих лиц, с подозрением на коронавирусную инфекцию,до решения вопроса об их госпитализации, рассмотреть вопрос о выделении транспорта, для перемещения лиц температурящих лиц, с подозрением на коронавирусную инфекцию, в помещения для временной изоляции

Управлению общественного здоровья Алматы рекомендовано установить медицинское наблюдение за лицами, прибывающими из КНР по месту их проживания, обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи населению на случай осложнения эпидемиологической ситуации, развернуть в дополнительные койки для госпитализации взрослого и детского населения на базе инфекционных стационаров, городской клинической больницы №1 (Калкаман) и детской городской клинической больнице № 2.

- Взрослая инфекционной больница имеет 140 коек, дополнительно развернуто 20 коек в боксах. В детской больнице №2 до 20 коек. На базе 1 городской больницы развернуто провизорных 200 коек. Итого 240 коек, - сообщила замруководителя управления общественного здоровья Асель Бисенбаева.

Также направлена заявка на 20 капсул, 35 костюмов, и 15 тыс масок N95.

Управлениям образования, социальной защиты и предпринимательства поручено обеспечить контроль за исполнением приказа по профилактике ОРВИ и гриппа в части работы фильтров на подконтрольных объектах, особенно в закрытых учреждениях для детей, инвалидов, пенсионеров и т.д.

Миграционная полиция уточняет число лиц, временно или постоянно проживающих, прибывших с КНР. В Казахстане приостановлено действие режима 72-часового безвизового пребыванияна территории РК для транзитных пассажиров из КНР

Управление предпринимательства и социального развития готовит списки организаций, где работают лица, прибывшие с КНР, проводит работу с руководителями рынков города по предоставлению достоверной информации по лицам, работающих на территориях рынков

Управление туризма и спорта ведет с туристическими фирмами разъяснительную работу с выезжающими туристами, особенно в КНР, раздает памятки.



Альберт Ахметов

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