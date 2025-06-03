Илон Маск призвал прекратить финансирование ООН
Фото: flickr
Основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск выступил за прекращение финансирования Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает Zakon.kz.
Постом в соцсети Х (бывшая Twitter) он отреагировал на заявление генерального секретаря организации Антониу Гутерриша о необходимости противодействия распространению дезинформации и ненависти на цифровых платформах.
"Лишите ООН финансирования", – написал Маск, комментируя слова генсека ООН.
Defund the UN https://t.co/wuvd6OFXoa— Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025
Ранее Маск раскритиковал статью о том, что он принимает наркотики, опубликованную New York Times.
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