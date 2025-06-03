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Мир

Илон Маск призвал прекратить финансирование ООН

Илон Маск призвал прекратить финансирование ООН, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 23:14 Фото: flickr
Основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск выступил за прекращение финансирования Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает Zakon.kz.

Постом в соцсети Х (бывшая Twitter) он отреагировал на заявление генерального секретаря организации Антониу Гутерриша о необходимости противодействия распространению дезинформации и ненависти на цифровых платформах.

"Лишите ООН финансирования", – написал Маск, комментируя слова генсека ООН.

Ранее Маск раскритиковал статью о том, что он принимает наркотики, опубликованную New York Times.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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