В "КазМунайГаз" прокомментировали распространяемое в Сети письмо

ТОО "КазМунайГаз – Аэро" не осуществляет реализацию нефтепродуктов на рынке для гражданских лиц и организаций.

Фото : businessmir.kz

АО НК "КазМунайГаз" сделали заявление по письму, распространенному в Сети, передает zakon.kz. В Интернете распространяется документ ТОО "КазМунайГаз – Аэро" о готовности поставки нефтепродуктов по талонной системе до конца 2020 года. ТОО "КазМунайГаз – Аэро" не осуществляет реализацию нефтепродуктов на рынке для гражданских лиц и организаций. Распространяемое в сети Интернет-письмо предназначено только в целях исполнения обязательств в рамках реализации Постановления Правительства Республики Казахстан No1304 от 12 декабря 2014 года "Об определении единого оператора по поставке нефтепродуктов". Стоимость является фиксированной до конца года и включает возможные риски колебания цен, - отметили в АО НК "КазМунайГаз".

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