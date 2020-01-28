В "КазМунайГаз" прокомментировали распространяемое в Сети письмо
ТОО "КазМунайГаз – Аэро" не осуществляет реализацию нефтепродуктов на рынке для гражданских лиц и организаций.
Фото : businessmir.kz28 января 2020, 13:23
АО НК "КазМунайГаз" сделали заявление по письму, распространенному в Сети, передает zakon.kz.
В Интернете распространяется документ ТОО "КазМунайГаз – Аэро" о готовности поставки нефтепродуктов по талонной системе до конца 2020 года.
ТОО "КазМунайГаз – Аэро" не осуществляет реализацию нефтепродуктов на рынке для гражданских лиц и организаций. Распространяемое в сети Интернет-письмо предназначено только в целях исполнения обязательств в рамках реализации Постановления Правительства Республики Казахстан No1304 от 12 декабря 2014 года "Об определении единого оператора по поставке нефтепродуктов". Стоимость является фиксированной до конца года и включает возможные риски колебания цен, - отметили в АО НК "КазМунайГаз".
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