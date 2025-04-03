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События

Уголовное дело завели против экс-директора "КазМунайГаз-Аэро"

Нуржан Нурланов, уголовное дело , фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 19:42 Фото: "НУХ "Байтерек"
Уголовное дело возбудили в отношении бывшего директора ТОО "КазМунайГаз-Аэро" Нуржана Нурланова. Об этом 3 апреля сообщили Zakon.kz в пресс-службе МВД Казахстана.

В ведомстве отметили, что в отношении Нуржана Нурланова следственным управлением ДП г. Алматы проводится досудебное расследование по ст. 389 УК РК (Самоуправство).

"В настоящее время для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела проводятся следственные действия. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит", – сообщили в МВД.

Отметим, что в соответствии со ст. 389 Уголовного кодекса РК за самоуправство предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 МРП, исправительных работ на ту же сумму, общественных работ сроком до 80 часов либо ареста на срок до 20 суток.

Нуржан Нурланов в разные годы работал заместителем генерального директора по технической политике АО "КазТрансГаз" и управляющим директором АО "НУХ "Байтерек". С февраля 2019-го по май 2022 года был генеральным директором ТОО "КазМунайГаз-Аэро".

Ранее стало известно, что Антикоррупционная служба проводит розыск экс-директора ТОО "Хоккейный клуб "Сарыарка" Аргына Нигматулина. В ответ на запрос Zakon.kz в пресс-службе Генеральной прокуратуры подтвердили, что ведется расследование уголовного дела в отношении Нигматулина А. З. и ряда других лиц. Их подозревают в хищении бюджетных средств, предназначенных для развития хоккея в Карагандинской области.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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