Покинувший пост после критики Президента Байгабулов получил новую должность

Коллективу его представил заместитель акима области по социальным вопросам Асхат Оралов.

Назначен новый руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента.

В Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области назначен новый руководитель – Садвакас Байгабулов. Коллективу его представил заместитель акима области по социальным вопросам Асхат Оралов.

Заместитель акима области кратко ознакомил собравшихся с состоянием здравоохранения области на сегодняшний день, обозначил круг задач на ближайшее время, акцентировав внимание на антикоррупционных рисках в работе службы.

Садвакас Нагметуллович Байгабулов имеет три высших образования, стаж работы более 20 лет, из них - на государственной службе 18 лет и 10 лет занимал руководящие должности. С 2009 по 2010г.г. возглавлял Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Карагандинской области. В последние годы занимал должность главного эксперта Министерства здравоохранения и социального развития РК, главного консультанта социально-экономического отдела Канцелярии премьер-министра РК, с 2018 по 2019 годы руководил Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур Султан.

Садвакас Байгабулов покинул последнюю должность после того, как Президент РК Касым-Жомарт Токаев подверг критике работу столичного Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, обратив внимание на жалобы жителей города на качество воды.

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