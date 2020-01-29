Эксперт рассказал об ошибках пилота вертолета Коби Брайанта

Пилот мог вернуться в более безопасное место.

Эксперт рассказал об ошибках пилота Ары Зобаяна, управлявшего вертолетом баскетболиста Коби Брайантом, сообщает Lenta.ru.

Инструктор по летной подготовке Рэнди Уолдман (Randy Waldman) уточнил, что, судя по данным радиолокационного слежения, Зобаян растерялся, оказавшись в тумане. По словам эксперта, зафиксированная скорость вертолета говорит о его полной неуправляемости.

Как только вы оказываетесь дезориентированы, ваши органы чувств полностью отказывают. Вы понятия не имеете, какой путь вверх, а какой - вниз, - объяснил Уолдман.

Он добавил, что пилот мог вернуться в более безопасное место с хорошей видимостью.

Часто на кого-то, кто зарабатывает на жизнь, оказывается давление, чтобы заставить своего клиента отправляться туда, куда нужно, - отметил эксперт.

Ранее, 27 января, сообщалось, что Зобаян при падении мог увести падающее транспортное средство от находящегося поблизости города. Уточнялось, что пилот старался отвести вертолет в сторону, чтобы избежать падения на жилые дома.

Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. На борту также находилась 13-летняя дочь спортсмена Джианна и ее партнерша по баскетбольной команде. У спортсмена остались жена Ванесса и трое дочерей - Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.

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