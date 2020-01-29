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Кукол Барби без волос, с витилиго и кукол-инвалидов выпустили в продажу

По данным компании, в прошлом году две самые продаваемые куклы Barbie Fashionista в Великобритании были с колясками.

Фото : PRESS ASSOCIATION29 января 2020, 10:28

Как пишет The Sun, новые модели были разработаны, чтобы показать многообразие внешних признаков человека, передает zakon.kz.

Компания заявила, что кукла без волос важна, потому что, "если девушка по какой-либо причине испытывает выпадение волос, она может увидеть свое отражение в новой линейки."

В прошлом году на Instagram-канале Барби дебютировал прототип, став самым популярным постом на канале.

По данным компании, в прошлом году две самые продаваемые куклы Barbie Fashionista в Великобритании были с колясками.

Глобально, бестселлером в модном ряду была «соблазнительная черная кукла с афро волосами», добавил он.

Также в этом году к ассортименту добавляется кукла Кена с «длинными укорененными волосами».

В прошлом году Барби также представила куклу с протезом после сотрудничества с 13-летним Джорданом Ривзом.


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