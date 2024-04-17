Продуктовая компания выпустила розовый соус по мотивам "Барби"
Американский производитель Heinz совместно с компанией Mattel выпустил соус Barbiecue. Выпуск новинки приурочен к 65-летию появления куклы Барби в магазинах. Об этом компания сообщила на своих страницах в социальных сетях.
Barbiecue – гибрид майонеза с соусом барбекю. Продукт имеет розовый цвет благодаря экстракту свеклы. Создатели заявляют, что соус хорошо сочетается с гамбургерами, чипсами и пиццей. Стоимость бутылки Heinz Barbiecue составит примерно пять долларов. Новинка будет продаваться только в Испании и Великобритании.
Prepare for your world to turn deliciously pink.— Heinz (@HeinzUK) April 15, 2024
🎀 INTRODUCING… Heinz Barbiecue Sauce 🎀
Available NOW on Heinz to Home 👇https://t.co/Cbuaijcy9G pic.twitter.com/8GYJVlGgPR
В руководстве Heinz рассказали, что в случае успеха Barbiecue может быть выпущен еще один продукт под названием Kenchup.
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