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Продуктовая компания выпустила розовый соус по мотивам "Барби"

Еда, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 07:44 Фото: X/HeinzUK
Компания Heinz выпустила розовый соус по мотивам "Барби". Гибрид майонеза с соусом барбекю будет продаваться в Испании и Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Американский производитель Heinz совместно с компанией Mattel выпустил соус Barbiecue. Выпуск новинки приурочен к 65-летию появления куклы Барби в магазинах. Об этом компания сообщила на своих страницах в социальных сетях.

Barbiecue – гибрид майонеза с соусом барбекю. Продукт имеет розовый цвет благодаря экстракту свеклы. Создатели заявляют, что соус хорошо сочетается с гамбургерами, чипсами и пиццей. Стоимость бутылки Heinz Barbiecue составит примерно пять долларов. Новинка будет продаваться только в Испании и Великобритании.

В руководстве Heinz рассказали, что в случае успеха Barbiecue может быть выпущен еще один продукт под названием Kenchup.

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