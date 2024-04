Продуктовая компания выпустила розовый соус по мотивам "Барби"

Американский производитель Heinz совместно с компанией Mattel выпустил соус Barbiecue. Выпуск новинки приурочен к 65-летию появления куклы Барби в магазинах. Об этом компания сообщила на своих страницах в социальных сетях.

Barbiecue – гибрид майонеза с соусом барбекю. Продукт имеет розовый цвет благодаря экстракту свеклы. Создатели заявляют, что соус хорошо сочетается с гамбургерами, чипсами и пиццей. Стоимость бутылки Heinz Barbiecue составит примерно пять долларов. Новинка будет продаваться только в Испании и Великобритании.

Prepare for your world to turn deliciously pink.

🎀 INTRODUCING… Heinz Barbiecue Sauce 🎀



Available NOW on Heinz to Home