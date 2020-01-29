Морозы придут на смену метелям и снегопадам 

Прогноз погоды на три дня.

Долгожданное в Казахстане прекращение снегопадов и метелей связано с обширным и холодным антициклоном, сместившимся на республику с Урала, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Поэтому в предстоящие трое суток погода ожидается без осадков с ночными морозами в северных, центральных и восточных областях 25…30°С, местами 35°С, как и положено в январе.

На юге и юго-востоке также похолодает ночью до 5…10°С, местами 13…22°С мороза. А на западные области уже начинают смещаться тёплые атмосферные фронты, которые принесут с собой дождь, мокрый снег и быстрое повышение температуры воздуха.



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