Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Морозы придут на смену метелям и снегопадам 

Прогноз погоды на три дня.

Фото : pxhere29 января 2020, 11:21

Долгожданное в Казахстане прекращение снегопадов и метелей связано с обширным и холодным антициклоном, сместившимся на республику с Урала, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Поэтому в предстоящие трое суток погода ожидается без осадков с ночными морозами в северных, центральных и восточных областях 25…30°С, местами 35°С, как и положено в январе.

На юге и юго-востоке также похолодает ночью до 5…10°С, местами 13…22°С мороза. А на западные области уже начинают смещаться тёплые атмосферные фронты, которые принесут с собой дождь, мокрый снег и быстрое повышение температуры воздуха.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты