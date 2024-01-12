Снегопады и метели сменятся морозами: прогноз погоды в Казахстане в выходные дни
Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13-15 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.
На территории Казахстана сильные снегопады сменятся похолоданием.
"Циклон, который сегодня кружит над европейской частью России, к выходным уйдет в Сибирь, задевая большую часть территории Казахстана, усиливая арктическое вторжение сначала на западе, затем по мере смещения и на остальной территории страны", – рассказали синоптики.
В связи с этим на большей части республики снегопады с метелями сменятся морозами.
Температура воздуха понизится на западе, севере и в центре республики до -25-30°, на востоке до -15-20°, а на юге до -5-15°.
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