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Снегопады и метели сменятся морозами: прогноз погоды в Казахстане в выходные дни

Снегопады и метели сменятся морозами: прогноз погоды в Казахстане выходные дни Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13-15 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

На территории Казахстана сильные снегопады сменятся похолоданием.

"Циклон, который сегодня кружит над европейской частью России, к выходным уйдет в Сибирь, задевая большую часть территории Казахстана, усиливая арктическое вторжение сначала на западе, затем по мере смещения и на остальной территории страны", – рассказали синоптики. 

В связи с этим на большей части республики снегопады с метелями сменятся морозами.

Температура воздуха понизится на западе, севере и в центре республики до -25-30°, на востоке до -15-20°, а на юге до -5-15°.

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Анастасия Стативкина
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