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Политика

Ермек Кошербаев освобожден от должности акима ВКО и назначен зампремьера

Ермек Кошербаев освобожден от должности акима ВКО и назначен зампремьера, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 15:39 Фото: gov.kz
Назначен новый заместитель премьер-министра Казахстана. Им стал Ермек Кошербаев, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ 14 февраля 2025 года подписал президент Касым-Жомарт Токаев:

"Указом главы государства Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности".

С 16 июня 2023 года Ермек Кошербаев был акимом Восточной-Казахстанской области.

Ранее должность зампремьера занимала Тамара Дуйсенова, которая указом Касым-Жомарта Токаева была назначена помощником президента.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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