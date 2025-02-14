Ермек Кошербаев освобожден от должности акима ВКО и назначен зампремьера
Фото: gov.kz
Назначен новый заместитель премьер-министра Казахстана. Им стал Ермек Кошербаев, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий документ 14 февраля 2025 года подписал президент Касым-Жомарт Токаев:
"Указом главы государства Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности".
С 16 июня 2023 года Ермек Кошербаев был акимом Восточной-Казахстанской области.
Ранее должность зампремьера занимала Тамара Дуйсенова, которая указом Касым-Жомарта Токаева была назначена помощником президента.
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