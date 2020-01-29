Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Гарантированную минимальную пенсию предложили увеличить с 2028 года

Как отметили в Минтруда, с учетом невысоких накоплений в ЕНПФ, Правительством и Нацбанком предпринимаются меры для развития пенсионной системы.

Фото : zakon.kz29 января 2020, 13:09

Мы предложили Президенту с 2028 года увеличить гарантированную государственную минимальную пенсию казахстанцам, сообщил на круглом столе в Сенате министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Учитывая, что накопления сегодня в ЕНПФ невысоки, правительством и Нацбанком предпринимаются все меры, чтобы развивать пенсионную систему. Но должна быть гарантированная часть от государства. Поэтому мы предложили Президенту с 2028 года ввести в стране минимальную гарантированную пенсию, которую будет выплачивать государство, независимо от стажа работы и размера зарплаты, - сообщил Нурымбетов.

Он напомнил, что сегодня базовые пенсионные выплаты получают все пенсионеры, вне зависимости от отчислений и стажа работы.

В 2020 году размер ее составил 16,8 тысячи тенге или 54 процента от прожиточного минимума. Мы предлагаем с 2028 года ввести такую систему, чтобы была минимальная базовая пенсия для тех, кто имеет стаж меньше пяти лет, минимум 70 % от прожиточного минимума, а верхний порог достигал 1,5 прожиточного минимума. Вот такая гарантийная часть, она обязательно будет, - объяснил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты