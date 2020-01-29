Гарантированную минимальную пенсию предложили увеличить с 2028 года
Как отметили в Минтруда, с учетом невысоких накоплений в ЕНПФ, Правительством и Нацбанком предпринимаются меры для развития пенсионной системы.
Фото : zakon.kz29 января 2020, 13:09
Мы предложили Президенту с 2028 года увеличить гарантированную государственную минимальную пенсию казахстанцам, сообщил на круглом столе в Сенате министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент zakon.kz.
Учитывая, что накопления сегодня в ЕНПФ невысоки, правительством и Нацбанком предпринимаются все меры, чтобы развивать пенсионную систему. Но должна быть гарантированная часть от государства. Поэтому мы предложили Президенту с 2028 года ввести в стране минимальную гарантированную пенсию, которую будет выплачивать государство, независимо от стажа работы и размера зарплаты, - сообщил Нурымбетов.
Он напомнил, что сегодня базовые пенсионные выплаты получают все пенсионеры, вне зависимости от отчислений и стажа работы.
В 2020 году размер ее составил 16,8 тысячи тенге или 54 процента от прожиточного минимума. Мы предлагаем с 2028 года ввести такую систему, чтобы была минимальная базовая пенсия для тех, кто имеет стаж меньше пяти лет, минимум 70 % от прожиточного минимума, а верхний порог достигал 1,5 прожиточного минимума. Вот такая гарантийная часть, она обязательно будет, - объяснил министр.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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