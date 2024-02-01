Инвестирование пенсионных активов в облигации холдинга Байтерек: есть ли риски для пенсий казахстанцев

Нацбанк РК инвестировал часть пенсионных активов ЕНПФ в облигации АО "НУХ "Байтерек". Для чего инвестируются пенсионные накопления и существуют ли при этом риски для казахстанцев, в материале Zakon.kz

Национальный Банк Республики Казахстан заявил о покупке облигаций АО "НУХ "Байтерек" на сумму 173 млрд тенге, доходность бумаг 13% годовых, срок обращения 15 лет в рамках планируемого в течение 2024–2025 годов инвестирования пенсионных активов ЕНПФ на рыночных условиях в облигации АО "НУХ "Байтерек" и АО "ФНБ "Самрук-Қазына" для финансирования долгосрочных крупных проектов реального сектора экономики.

По информации регулятора, привлеченные средства АО "НУХ Байтерек" направит на финансирование развития транспортной инфраструктуры, что позволит значительно расширить транзитный и транспортный потенциал в сфере железнодорожных перевозок.

Отметим, что доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан на основании договора о доверительном управлении, заключаемого между Национальным Банком Республики Казахстан и ЕНПФ.

13% годовых – не мало ли?

Редакция Zakon.kz обратилась в Национальный банк за разъяснениями касательно размещения, выясняя: почему доходность бумаг ниже текущей инфляции, на что будут направляться средства, и какие риски при этом существуют?

В Нацбанке сообщили, что базовая ставка Национального Банка является индикатором краткосрочных ставок сроком на 1 день.

"Для определения доходности по облигациям квазигосударственного и корпоративного секторов используются доходности государственных ценных бумаг Республики Казахстана, имеющих аналогичные сроки обращения, с учетом дополнительной премии за риски. Приобретение облигаций АО "НУХ "Байтерек" с доходностью 13% годовых положительно отразиться на состоянии пенсионных накоплений вкладчиков, поскольку обеспечит привлекательную доходность в течение длительного периода". Пресс–служба Национального банка РК

Для чего инвестируются пенсии?

В Нацбанке пояснили, что в целом пенсионные активы ЕНПФ инвестируются на рыночных условиях как в зарубежные активы, так и активы внутри страны, с целью получения дохода. Подчеркивается, что "это стандартная практика, аналогичным образом средства вкладываются пенсионными фондами во всем мире".

"Важно, что данные инвестиции зарабатывают инвестиционный доход, который распределяется между вкладчиками, тем самым сохраняя и приумножая их пенсионные накопления. Что касается сохранности инвестирования пенсионных активов ЕНПФ в облигации АО "НУХ "Байтерек", то оно не должно вызывать обеспокоенности, поскольку данный эмитент является надежным заемщиком, имеющим высокие кредитные оценки от международных рейтинговых агентств на уровне суверенных рейтингов Казахстана". Пресс–служба Национального банка РК

Согласно информации регулятора, основной объем пенсионных активов ЕНПФ инвестирован в облигации различных казахстанских и иностранных эмитентов государственного, квазигосударственного и корпоративного секторов. Условия возврата средств определяются проспектом выпуска облигаций. Как правило, по купонным облигациям осуществляются периодические выплаты вознаграждения, а также выплата основной суммы долга по истечению срока обращения облигаций.

Что касается других вышеупомянутых облигаций, то по ним предусмотрен досрочный возврат основной суммы долга.

"Держатели облигаций имеют право по истечении 5 лет обратиться к эмитенту с требованием досрочного погашения облигаций по номинальной стоимости в размере до 10% от объема первичного размещения. При этом эмитент обязан выполнить данное требование. Данное условие, с одной стороны позволяет эмитенту поэтапно сокращать долговую нагрузку, а с другой – для держателей облигаций досрочно вернуть вложенные инвестиции". Пресс–служба Национального банка РК

К слову, информация по инвестиционному управлению пенсионными активами ЕНПФ, включая сведения об инвестиционном доходе, ежемесячно публикуется на сайте ЕНПФ.

Мнение аналитика

Генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев говорит, что несмотря на внушительный размер суммы в 173 млрд тенге, вложенных Нацбанком в облигации холдинга "Байтерек", она составляет только 1% от активов ЕНПФ.

"Я считаю, что это небольшой процент от активов, который можно направить на финансирование проектов по развитию нашей экономики. Также и доходность в 13% довольно неплохая, учитывая, что инфляция снизилась до 10%, эти облигации будут приносить положительный доход в реальном выражении. То есть с стороны Нацбанка и ЕНПФ условия вполне приличные". Мурат Кастаев

Другой вопрос, как этими деньгами распорядится НУХ "Байтерек". Эксперт опасается, что деньги могут быть использованы неэффективно.

"Учитывая принадлежность "Байтерека" государству, в конечном счете за эффективное освоение привлеченной суммы ответственность несет государство, т.е. все налогоплательщики и граждане, таким образом, даже если инвестиции "Байтерека" не будут приносить ожидаемую доходность, то в ЕНПФ эту доходность будет переводить правительство РК из денег тех же налогоплательщиков". Мурат Кастаев

Но в целом же, отмечает он, с учетом небольшой доли этих инвестиций в общем портфеле пенсионных активов ЕНПФ и вполне рыночной доходности облигаций, особого влияния на пенсионные накопления казахстанцев эта сделка не окажет, большинство вкладчиков ЕНПФ этого даже не заметит.

Эксперт подчеркнул, что к сожалению, совсем небольшая часть граждан интересуется тем, куда вложены их пенсионные активы и насколько эффективно они управляются.

"Что касается самой практики инвестиций в инфраструктурные облигации, то это вполне нормальная практика. Для меня, как вкладчика ЕНПФ, важнее всего то, чтобы доходность по таким сделкам была на уровне рыночной и чтобы государство осуществляло надзор над целевым расходованием вложенных пенсионных активов. В остальном серьезных нареканий к этой сделке у меня нет, Нацбанк управляет ЕНПФ вполне приемлемо в текущих условиях". Мурат Кастаев

Примеры других стран

Финансист Талгат Игликов оценил данное решение Нацбанка с точки зрения международного опыта. Положительным аспектом можно считать поддержку местной экономики, полагает он.

"Подобно тому, как Норвежский государственный пенсионный фонд инвестирует в местные компании для стимулирования национальной экономики, инвестиции в "Байтерек" могут способствовать экономическому росту Казахстана". Талгат Игликов

Второй момент – это создание рабочих мест. По словам эксперта, это уже напоминает стратегию Сингапурского Фонда ГИК, который активно инвестирует в местные предприятия, способствуя созданию рабочих мест и укреплению экономики.

Финансист добавил, что инвестирование пенсионных активов в локальные проекты, также используется для управления рисками в других странах. Например, Канадский Пенсионный План, который успешно управляет рисками через прямые инвестиции в местные проекты.

Еще один позитивный момент – политическая и экономическая независимость.

"Это отражает подход Австралийского супераннуационного фонда, который стремится к диверсификации и уменьшению зависимости от глобальных рынков". Талгат Игликов

Впрочем, наравне со всем этим есть и ряд отрицательных аспектов, считает финансист. В частности ограниченное разнообразие инвестиций. С этим столкнулся Японский государственный пенсионный фонд, когда сосредоточился на внутренних инвестициях. Другой риск – экономическая концентрация.

"Это схоже с проблемами, возникшими у Российского Национального Богатства Фонда, когда он переживал трудности из-за зависимости от местной экономики". Талгат Игликов

Также эксперт указал, на рыночные риски, аналогично тем (с которыми столкнулся Китайский инвестиционный корпоративный фонд, инвестируя в местные предприятия), вложения в не ликвидные активы, и управленческий риск. Что касается последнего, то по словам финансиста с этим однажды столкнулся итальянский пенсионный фонд.

В целом, по мнению экспертов, такая стратегия инвестирования может быть направлена на укрепление национальной экономики и суверенитета, но необходимо учитывать вышеупомянутые риски. Эксперт резюмировал, что в данной ситуации, прежде всего необходимо обеспечить прозрачность и эффективность управления этими инвестициями для минимизации рисков и максимизации долгосрочной доходности в интересах пенсионеров.