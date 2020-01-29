Погони для индийского кино сняли в Алматы

Индийским кинематографистам так понравилось в Алматы, что они сняли погони здесь.

Съемки экшн-сцен индийского фильма "Агни Сирагугал" (Огненные крылья) только что завершились в Алматы и Алматинской области. В картине участвуют звезды индийского кино Арун и Энтони Виджай, Акшара Хасан (дочь актёров Камала Хасана и Сарики Тхакур, младшая сестра актрисы Шрути Хасан) Пракаш Радж, Сендрайан, Нассер, Джагапати Бабу, Дж. Сатиш Кумар. О том, как все прошло, корреспонденту zakon.kz рассказал постановщик трюков, руководитель каскадерской группы "Лидер", президент Ассоциации каскадеров Казахстана Александр Терехов.

Режиссер Навин Мохаммед-Али часть сцен отснял в Санкт-Петербурге и Европе. Алматы привлек индийских кинематографистов красотой гор, также им нужен был снег, которого нет в Индии.

- Я находился на съемках в Санкт-Петербурге, мне позвонила линейный продюсер с алматинской стороны Майра Каркасбаева и рассказала о том, что в Алматы приехали индийцы и хотят снимать здесь часть сцен с трюками, погонями на машинах, мотоциклами, падениями с движущегося транспорта, прыжками, - рассказал он.

Александру оплатили билет до Алматы, после переговоров началась подготовительная работа.

- Он осмотрел очень много локаций для съемок- БАО, Чарынский каньон, но ему больше всего понравилось урочище Медеу, а также Ушконыр, - добавил Терехов.

В съемках были задействованы 13 наших каскадеров. Люди должны были вылетать с машины, падать на мотоцикле, крутиться, работать на троссах, и все это на бешеной скорости.

- Экшн-сцены с участием каскадеров моей группы снимали в течение двух недель, ежедневно были съемки, начиная с 17 января. В основном проходили съемки на автодороге от Медеу до Шымбулака, по территории плотины и выше по чимбулакской дороге. Участвовали в съемках кабриолеты и мотоциклы, нам приходилось из-за снега ставить специальные шипы на колеса мотоциклов, чтобы не падать с них, хотя дороги были всегда почищены, - сказал Александр Терехов.

Индийские кинематографисты знали о казахстанских каскадерах, поскольку наши специалисты по трюкам участвуют в съемках по всему миру. Только группа Александра Терехова, специализирующаяся на трюках с автомобилями и мотоциклами, снималась в 300 фильмах, в том числе отечественные "Рэкетир", "Кто вы, господин Ка", "Весь мир у наших ног", "Шу-Чу", "Астана-любовь моя", "Ликвидатор", российско-казахстанский "Возвращение в А", российские "Вернуть любой ценой", "Застава" и многие другие.

- У нас был такой случай, когда нам нужно было падать на мотоцикле, индийские постановщики подошли и спросили, надо ли нам снега набросать, и с какой скоростью мы поедем, 20 или 30 км/час. Я им ответил: "70 км/ч, на сухой асфальт". Они этому очень удивились, осознали, что у наших каскадеров высочайший уровень, были довольны сотрудничеством, многому у нас учились, - отметил Александр Терехов.

Сцены с участием актеров готовили сами индийцы, а трюковая сторона легла на плечи казахстанских каскадеров.

- Люди достаточно добродушные, режиссер толковый, видит кадр хорошо. Они привезли с собой своего постановщика трюков, но трюки, связанные с погоней на автомобилях и мотоциклах, ставил Александр, в том числе камеры, ракурсы, распределял скорости, на которых должны двигаться транспортные средства, - поделился он.

По словам Александра, часть машин для съемок индийцы арендовали, договаривались с хозяевами, другую часть- покупали (только те авто, которые приходилось разбивать).

После Алматы индийская съемочная группа берет перерыв, часть сцен снимет в Швейцарии, после чего снова вернутся в Алматы и доснимут некоторые сцены.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!