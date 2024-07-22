Внаглую по встречке: погоню за водителем мопеда сняли в Алматы

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали видео с погоней за мопедистом, который грубо нарушал Правила дорожного движения (ПДД) и создавал угрозу безопасности для других водителей, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространяется видео, снятое очевидцами на дорогах Алматы. На кадрах молодой водитель мопеда, который без какой-либо защитной атрибутики на большой скорости ехал по встречной полосе движения.

Инцидент прокомментировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

По ее словам, как сообщили в Управлении местной полицейской службе, экипажем специализированного батальона патрульной полиции на улице Бекмаханова был замечен водитель мопеда, грубо нарушавший Правила дорожного движения. Законным требованиям сотрудников полиции он не подчинился и попытался ретироваться.

"Однако был задержан позже другим полицейским нарядом: ориентировка на задержание грубого правонарушителя, создававшего реальную угрозу участникам дорожного движения, была передана по полицейскому радиоэфиру". Официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек

В полиции Алматы напомнили о принципе неотвратимости наказания и о том, что такое поведение на дороге не позволительно.

По информации ведомства, с начала года с участием самокатов и мопедов произошло 463 ДТП, в результате чего 500 человек травмированы, семеро погибли. В 68 случаях двухколесным транспортом управляли дети.

Аналогичная погоня 19 июля произошла в Астане. Водитель мопеда пытался сбежать от полицейских.