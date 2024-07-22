Внаглую по встречке: погоню за водителем мопеда сняли в Алматы
В соцсетях распространяется видео, снятое очевидцами на дорогах Алматы. На кадрах молодой водитель мопеда, который без какой-либо защитной атрибутики на большой скорости ехал по встречной полосе движения.
Инцидент прокомментировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
По ее словам, как сообщили в Управлении местной полицейской службе, экипажем специализированного батальона патрульной полиции на улице Бекмаханова был замечен водитель мопеда, грубо нарушавший Правила дорожного движения. Законным требованиям сотрудников полиции он не подчинился и попытался ретироваться.
"Однако был задержан позже другим полицейским нарядом: ориентировка на задержание грубого правонарушителя, создававшего реальную угрозу участникам дорожного движения, была передана по полицейскому радиоэфиру".Официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек
В полиции Алматы напомнили о принципе неотвратимости наказания и о том, что такое поведение на дороге не позволительно.
По информации ведомства, с начала года с участием самокатов и мопедов произошло 463 ДТП, в результате чего 500 человек травмированы, семеро погибли. В 68 случаях двухколесным транспортом управляли дети.
Аналогичная погоня 19 июля произошла в Астане. Водитель мопеда пытался сбежать от полицейских.
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