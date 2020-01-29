Глава Bek Air рассказал, когда вернут деньги за авиабилеты

Сегодня в Bek Air сообщили, что "в связи с техническими сложностями возврат средств не осуществляется". Но все обязательства по возврату денег будут выполнены.

Руководитель Bek Air Нурлан Жумасултанов рассказал, когда авиакомпания вернет пассажирам деньги за билеты, передает zakon.kz.

Когда восстановится сертификат эксплуатанта, заработает система продаж и мы сможем видеть, кто купил, кто поменял, кто сдал и т.д. А пока мы ничего не видим. А вслепую никто этого делать не будет во избежание мошенничеств, как это было в первые дни после катастрофы, - сказал Жумасултанов.

Сегодня на странице авиакомпании в Instagram сообщалось, что "в связи с техническими сложностями возврат средств не осуществляется. Но все обязательства по возврату денег будут выполнены".

Для того, чтобы полностью вернуть деньги, нужно обратиться туда, где приобретался билет. Если билеты были куплены на сайте авиакомпании, необходимо запросить возврат по электронной почте callcenter@bekair.aero.

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