Кадыров прокомментировал сообщение о задержании 25 человек из-за мема

Я их считаю шайтанами - без чести, без религии, без морали, - высказался глава Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе расширенного заседания коллегии МВД республики ответил на сообщения о задержаниях 25 человек за распространение фотоколлажа, на котором он изображен в образе православного священника, сообщает Lenta.ru.

Кадыров призвал не обращать внимания и не комментировать очерняющую Чечню информацию.

Я их считаю шайтанами - без чести, без религии, без морали, без ничего, - высказался глава Чечни об авторах сообщений.

По его мнению, власти республики сами знают, чего хочет народ и что они должны делать для людей.

Мы должны жить как семья, которая соблюдает все правила, - подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни также рассказал, что в СМИ преувеличивают информацию о происходящем в республике.

Мы не нарушаем закон. Пригласили человека, беседуешь с ним два часа - оказывается, его задержали. Человек поехал в Пятигорск, проглотил несколько таблеток, не приходил в себя, несколько дней находился там, приехал потом домой. Но до этого все пишут, что его похитили, убили. Лучше присматривать за своими наркоманами, чем обвинять нас во всех грехах, - пожаловался Кадыров.

О задержаниях в Чечне за фотоколлаж сообщало издание "Кавказ.Реалии". По информации журналистов, 25 человек были задержаны в Курчалоевском районе, в городе Шали и селе Герменчук. Среди них школьники, граждане от 25 до 30 лет и 62-летний таксист. По неподтвержденной информации, задержанных избивали. В местном управлении МВД от комментариев отказались.

Министр по нацполитике республики Джамбулат Умаров назвал эту информацию вбросом. Комментируя сообщения СМИ, он обратился к мировой истории и вспомнил, что с подобных карикатур "началась кровавая история Франции" при Людовике XVI, потом это повторилось в России при Николае II. Жители Чечни посчитали, что, судя по десятиминутной видеозаписи, на которой министр долго и многословно отвечает на простой вопрос, массовые задержания все же были.

Видеозапись его выступления опубликована на YouTube-канале ЧГТРК "Грозный".

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