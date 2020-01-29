Казахстанцам вернут деньги за авиабилеты в Китай

Деньги вернут в полном объеме.

Казахстанцам, чьи билеты "сгорят" из-за приостановления авиасообщения с Китаем, вернут деньги, передает zakon.kz со ссылкой на КГА МИИР РК.

Ранее стало известно, что в связи с эпидемиологической обстановкой в Китае Межведомственной комиссией при Правительстве РК под руководством заместителя премьер-министра Бердибека Сапарбаева с 3 февраля принято решение о приостановлении регулярных воздушных сообщений с КНР.

Регулярные рейсы между двумя странами выполнялись авиакомпаниями "Эйр Астана", "SCAT" (Казахстан), "China Southern Airlines" и "Air China" (Китай) между казахстанскими городами Нур-Султаном, Алматы и китайскими городами: Пекин, Урумчи, Сиань, Санья, Хайкоу.

Пассажирам, имеющим билеты с 3 февраля т.г. на вышеуказанные рейсы, необходимо оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения. Возврат сумм за авиабилеты будет оформлен без штрафных санкций, деньги вернут в полном объеме. Для вывоза оставшихся пассажиров будут организованы дополнительные рейсы из городов Пекин и Урумчи, - сообщил в ведомстве.

Ранее в рамках принимаемых мер по реагированию и противодействию завозу инфекции решением Правительства Республики Казахстан временно был приостановлен режим 72-часового безвизового транзитного пребывания граждан КНР на территории Казахстана.

Гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в Китайскую Народную Республику иными средствами транспорта до улучшения ситуации по коронавирусной инфекции.

Колл-центры авиакомпании Эйр Астана: в Алматы +7 7272 444477, в Астане +7 7172 584477, моб.тел.: +7 702 702 4477. Колл-центр авиакомпании SCAT +7 7252 998880.

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