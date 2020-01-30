Приехавшая из Хайнаня казахстанка рассказала, что там происходит

На острове Хайнань она провела почти неделю.

Казахстанка рассказала, как провела отпуск на острове Хайнань, в котором два дня назад зафиксировали первую смерть от коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Из острова Хайнань казахстанка, пожелавшая остаться анонимом, вернулась накануне вечером. В Китае она провела почти неделю: ездила в отпуск.

Первые три дня все было нормально, было много народу. К тому же у них был Новый год. Буквально с 26 или 27 числа они объявили карантин и позакрывали на острове все экскурсии, крупные торговые центры, магазинчики, кафе. Там многие связывали это с китайским Новым годом, но мы разговаривали с местными китайцами. Они говорят, что это именно из-за карантина, - сказал она.

После того, как объявили карантин, ее семье пришлось сидеть в номере и никуда не выходить.

Если что-то надо было купить поесть, мы покупали бичпакеты, чтобы лишний раз никуда не ходить и сидели в номере, потому что мы были с детьми.

Казахстанка отметила, что туристам купить маски весьма затруднительно. Это можно сделать "из-под полы" за "бешеные деньги". Обычную маску на острове можно купить от 30 (1600 тенге – ред.) до 50 юаней (2700 тенге – ред.)

По словам девушки, в аптеках казахстанцам говорили, что масок нет, но почему-то гражданам Китая, желающим их приобрести, продавцы "доставали пачку и давали".

У (казахстанской стороны – ред.) в самолете были (проверки – ред.). Зашла женщина с тепловизором в руках. Она проверила всех на борту, у кого есть температура. Был выявлен один ребенок, но я не думаю, что это связано с тем, что это болезнь. Ребенок очень маленький, скорее всего это связано либо с зубами, либо еще с чем-то. Все было нормально, ни у кого не больше не было повышенной температуры. С китайской стороны ничего не было, нас просто погрузили в самолет и все, - добавила казахстанка.

Известно, что на сегодня количество смертей от нового вируса возросло до 162 человек. МИД Казахстана сообщило, что держит ситуацию с казахстанцами в Китае на контроле. В Ухани, в котором была зафиксирована первая смерть от коронавируса, находятся около ста казахстанских студентов. Сейчас аэропорт столицы готовится встречать рейс из Уханя.

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