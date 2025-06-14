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Туризм

Казахстанцы застряли на острове Хайнань из-за непогоды

На Хайнане застряли казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 05:00 Фото: pixabay
Двести казахстанских туристов оказались практически заблокированы на китайском острове Хайнань, сообщает Zakon.kz.

По информации "Седьмого канала", вместо пляжа и моря туристы вынуждены из окон отелей наблюдать за порывистым ветром и дождями. Всего на острове сейчас находится около одной тыс. казахстанцев. Местные власти объявили четвертый уровень экстренного реагирования.

Со слов туристов, с 12 июня им запретили покидать номера и попросили закрыть окна, двери и балконы. За день до шторма всем отдыхающим выдали справки с предупреждением.

Туристов, которые должны были вылететь в Казахстан утром 12 июня, оставили там. Продлить пребывание в номерах они не смогли.

В авиакомпании SCAT журналистам "Седьмого канала" заявили, что пассажиры были проинформированы о задержке, и борт из Астаны планирует вылететь ночью 13 июня. Однако информация, состоялся ли этот рейс, на сайте и в социальных сетях авиакомпании отсутствует.

13 июня МИД Казахстана сделал важное заявление из-за опасной военной эскалации на Ближнем Востоке.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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