Казахстанцы застряли на острове Хайнань из-за непогоды
По информации "Седьмого канала", вместо пляжа и моря туристы вынуждены из окон отелей наблюдать за порывистым ветром и дождями. Всего на острове сейчас находится около одной тыс. казахстанцев. Местные власти объявили четвертый уровень экстренного реагирования.
🇨🇳 | Strong winds and heavy rains from Storm Wutip caused major damage in Sanya city, Hainan today.— RenderNature (@RenderNature) June 13, 2025
Many trees were uprooted, crashing onto roads and vehicles. Flights were cancelled, transport shutdown, and thousands evacuated as the storm moved closer to mainland China. pic.twitter.com/MV1MZrTSyp
Со слов туристов, с 12 июня им запретили покидать номера и попросили закрыть окна, двери и балконы. За день до шторма всем отдыхающим выдали справки с предупреждением.
Туристов, которые должны были вылететь в Казахстан утром 12 июня, оставили там. Продлить пребывание в номерах они не смогли.
В авиакомпании SCAT журналистам "Седьмого канала" заявили, что пассажиры были проинформированы о задержке, и борт из Астаны планирует вылететь ночью 13 июня. Однако информация, состоялся ли этот рейс, на сайте и в социальных сетях авиакомпании отсутствует.
13 июня МИД Казахстана сделал важное заявление из-за опасной военной эскалации на Ближнем Востоке.