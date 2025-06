Казахстанцы застряли на острове Хайнань из-за непогоды

По информации "Седьмого канала", вместо пляжа и моря туристы вынуждены из окон отелей наблюдать за порывистым ветром и дождями. Всего на острове сейчас находится около одной тыс. казахстанцев. Местные власти объявили четвертый уровень экстренного реагирования.

🇨🇳 | Strong winds and heavy rains from Storm Wutip caused major damage in Sanya city, Hainan today.



Many trees were uprooted, crashing onto roads and vehicles. Flights were cancelled, transport shutdown, and thousands evacuated as the storm moved closer to mainland China. pic.twitter.com/MV1MZrTSyp