Казахстанцы застряли на острове Хайнань из-за непогоды

Двести казахстанских туристов оказались практически заблокированы на китайском острове Хайнань, сообщает Zakon.kz.

По информации "Седьмого канала", вместо пляжа и моря туристы вынуждены из окон отелей наблюдать за порывистым ветром и дождями. Всего на острове сейчас находится около одной тыс. казахстанцев. Местные власти объявили четвертый уровень экстренного реагирования.

🇨🇳 | Strong winds and heavy rains from Storm Wutip caused major damage in Sanya city, Hainan today.



Many trees were uprooted, crashing onto roads and vehicles. Flights were cancelled, transport shutdown, and thousands evacuated as the storm moved closer to mainland China. pic.twitter.com/MV1MZrTSyp — RenderNature (@RenderNature) June 13, 2025

Со слов туристов, с 12 июня им запретили покидать номера и попросили закрыть окна, двери и балконы. За день до шторма всем отдыхающим выдали справки с предупреждением.

Туристов, которые должны были вылететь в Казахстан утром 12 июня, оставили там. Продлить пребывание в номерах они не смогли.

В авиакомпании SCAT журналистам "Седьмого канала" заявили, что пассажиры были проинформированы о задержке, и борт из Астаны планирует вылететь ночью 13 июня. Однако информация, состоялся ли этот рейс, на сайте и в социальных сетях авиакомпании отсутствует.

13 июня МИД Казахстана сделал важное заявление из-за опасной военной эскалации на Ближнем Востоке.