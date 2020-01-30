Сапарбаев: Это издевательство выступать под фонограмму
Он добавил, что некоторые певцы стали ставить запись домбры или кобыза и петь под фонограмму.
Фото : googleusercontent.com30 января 2020, 17:15
Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев поднял вопрос профессионализма казахстанских певцов и музыкантов, передает корреспондент zakon.kz.
Некоторые певцы до сих пор выступают под фонограмму. Более того, некоторые певцы стали ставить запись домбры и кобыза и петь под фонограмму. Это я считаю настоящее издевательство, - сказал на коллегии министерства культуры и спорта Сапарбаев.
Также он поднял вопрос ситуации в вопросе выпуска книг среди отечественных писателей.
Вы не обижайтесь, но у каждой выпущенной книги должен быть смысл, воспитательная направленность. Но, к сожалению, в последнее время у нас стало много поэтов и писателей. Не вопрос, пусть пишут. Но будут ли их потом читать люди? Совместно с союзом писателей этим вопросом необходимо было бы заняться, - предложил зампремьера.
На коллегии ведомства также был поднят вопрос производства отечественных фильмов.
Айша Тулеубекова , Нур-Султан
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