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Сапарбаев: Это издевательство выступать под фонограмму

Он добавил, что некоторые певцы стали ставить запись домбры или кобыза и петь под фонограмму.

Фото : googleusercontent.com30 января 2020, 17:15

Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев поднял вопрос профессионализма казахстанских певцов и музыкантов, передает корреспондент zakon.kz.

Некоторые певцы до сих пор выступают под фонограмму. Более того, некоторые певцы стали ставить запись домбры и кобыза и петь под фонограмму. Это я считаю настоящее издевательство, - сказал на коллегии министерства культуры и спорта Сапарбаев.

Также он поднял вопрос ситуации в вопросе выпуска книг среди отечественных писателей.

Вы не обижайтесь, но у каждой выпущенной книги должен быть смысл, воспитательная направленность. Но, к сожалению, в последнее время у нас стало много поэтов и писателей. Не вопрос, пусть пишут. Но будут ли их потом читать люди? Совместно с союзом писателей этим вопросом необходимо было бы заняться, - предложил зампремьера.

На коллегии ведомства также был поднят вопрос производства отечественных фильмов.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан


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