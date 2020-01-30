Сапарбаев: Это издевательство выступать под фонограмму

Он добавил, что некоторые певцы стали ставить запись домбры или кобыза и петь под фонограмму.

Фото : googleusercontent.com

Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев поднял вопрос профессионализма казахстанских певцов и музыкантов, передает корреспондент zakon.kz. Некоторые певцы до сих пор выступают под фонограмму. Более того, некоторые певцы стали ставить запись домбры и кобыза и петь под фонограмму. Это я считаю настоящее издевательство, - сказал на коллегии министерства культуры и спорта Сапарбаев. Также он поднял вопрос ситуации в вопросе выпуска книг среди отечественных писателей. Вы не обижайтесь, но у каждой выпущенной книги должен быть смысл, воспитательная направленность. Но, к сожалению, в последнее время у нас стало много поэтов и писателей. Не вопрос, пусть пишут. Но будут ли их потом читать люди? Совместно с союзом писателей этим вопросом необходимо было бы заняться, - предложил зампремьера. На коллегии ведомства также был поднят вопрос производства отечественных фильмов. Айша Тулеубекова , Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке