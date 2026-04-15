Племянник Татьяны Тарасовой прокомментировал новости о ее госпитализации

В Сети появилась информация о том, что российского тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Super, в феврале прошлого года сообщалось, что звезда спорта вызывала скорую и жаловалась на сильные боли в сердце. Тогда сама Тарасова опровергла эту информацию.

"Я здорова, никого не вызывала. Это обман. Сейчас еду в машине. Колено лечу. Потом из за таких идиотов ко всем журналистам безобразное отношение", – заявляла она.

Теперь же появились новые сообщения о здоровье фигуристки. Как сообщил племянник тренера – Алексей Тарасов, серьезных поводов для беспокойства у поклонников его тети нет.

"Все нормально. Ничего не произошло. Она будет дома через несколько дней. Все нормально. Пока сенсаций никаких нет", – поделился Алексей с корреспондентом Super.

До этого "Mash на спорте" сообщил, что спортсменка находится в реанимации в стабильном состоянии.

