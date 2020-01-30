Эйр Астана приостанавливает полеты в Пекин и Урумчи

Рейсы Эйр Астана из Алматы в Гонконг выполняются без изменений три раза в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

С 3 февраля Эйр Астана отменяет полеты в Пекин и Урумчи, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

При этом 3 февраля будут выполнены заключительные обратные рейсы из Урумчи и Пекина с целью возвращения пассажиров, вылетевших ранее в Китай.

Рейсы Эйр Астана из Алматы в Гонконг выполняются без изменений три раза в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

Пассажиров отмененных рейсов попросили обратиться по месту приобретения для бесплатного перебронирования (только на рейсы до 3 февраля) и возврата стоимости авиабилетов.

За дополнительной информацией можно обратиться в Центр бронирования и информации по телефонам: 244 4477 (для Алматы) и 58 4477 (для других городов Казахстана), а также по номеру +7 702 702 4477 или по электронной почте: call.centre@airastana.com.

Ранее сообщалось, что Казахстан приостановит авиасообщение с Китаем.

Так, с 29 января приостановлены пассажирские автобусные перевозки между РК и КНР.

C 1 февраля приостанавливаются пассажирские поезда по маршрутам следования между РК и КНР.

C 3 февраля приостанавливается регулярное воздушное сообщение между РК и КНР.

Приостановлена выдача виз гражданам КНР.

Отклонено предложение Международной Федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из Дунгуан КНР в Нур-Султане в период с 4 по 8 февраля 2020 г., а также отменено проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло в период с 12 по 16 февраля.

Межведомственной комиссией ситуация отслеживается в круглосуточном режиме. По состоянию на 30 января в Казахстане случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы.

Данный вопрос находится на особом контроле руководства страны.

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