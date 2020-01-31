Из первых уст. Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Не надо бояться самому.

Каждый день мировые СМИ распространяют информацию о числе заболевших от нового типа коронавируса. Вирус молниеносно распространяется по свету. В Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии уже подтверждают случаи заражения коронавирусом. Помимо тревожных сообщений, встречаются и добрые. Одна из китаянок, излечившаяся от вирусной пневмонии, рассказала свою историю, передает zakon.kz со ссылкой на inosmi.ru.

По ее словам, 15 января она отправилась домой в город Чунцин, чтобы встретить китайский Новый год.

Муж приехал на железнодорожный вокзал уезда, чтобы меня встретить, и увидел, что я очень плохо себя чувствую. Он тут же отвез меня в местную народную больницу. Несколько дней лечения не дали положительного результата. 21 января меня перевезли в Центральную больницу "Санься" в районе Ваньчжоу, поместили в изолятор и диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа, - рассказывает она.

Девушка оказалась первой пациенткой с этим заболеванием в Чунцине, врачи и медсестры относились к ней с особой заботой.

Каждый день меня опрыскивали, проводили противовирусное и противоинфекционное лечение, доктора даже воспользовались методами из традиционной китайской медицины. В последние дни вся симптоматика изменилась в лучшую сторону. Доктора сказали, что можно выписываться. За все лечение больница не взяла с меня денег. Меня спрашивают, страшна ли эта болезнь? Я считаю, что самое главное — не надо бояться самому, и самое важное — как можно лучше защищаться, очень важно носить маску и почаще мыть руки. Если поднялась температура, появился кашель и другие симптомы, нужно сразу же идти в больницу. Не стоит беспокоиться, что тебя изолируют, надо сохранять хорошее расположение духа, слушаться врачей, верить медикам, и тогда обязательно пойдешь на поправку, - отметила девушка.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заболели уже 7 834 человека. ВОЗ признала вспышку коронавируса ЧС мирового значения.

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