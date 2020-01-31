Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет сегодня в Алматы

Пленарная сессия на тему "Построение устойчивого региона на основе данных и искусственного интеллекта" стартует в 11.00 часов.

Фото : МИР 2431 января 2020, 10:09

В Алматы сегодня, 31 января, состоится заседание Евразийского межправительственного совета, передает zakon.kz.

Ожидается, что пленарная сессия на тему "Построение устойчивого региона на основе данных и искусственного интеллекта" стартует в 11.00 часов. Это закрытое мероприятие, участие в нем возможно по приглашению. Ее участники: Аскар Мамин - премьер-министр Республики Казахстан, Никол Пашинян - премьер-министр Республики Армения, Сергей Румас - премьер-министр Республики Беларусь, Ион Кику - премьер-министр Республики Молдова, Мишустин Михаил - председатель правительства Российской Федерации, Тигран Саркисян - председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии и другие.

Также пройдет несколько панельных сессий.

Одна из них предусматривает рассмотрение двух тем:

1. Международная перспектива. Цифровое сотрудничество для ускорения достижения ЦУР (цели устойчивого развития).

2. Международная перспектива. Цифровое сотрудничество для реализации ЦУР в Казахстане.

В ней примут участие: Аскар Жумагалиев - министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Акоп Аршакян - министр высокотехнологичной промышленности Армении, Фабрицио Хохшильд - заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Айгуль Шаимова - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан, Норимаса Шимомура - постоянный представитель ООН в Казахстане.

Панельная сессия "Развитие IT компаний и продвижение продуктов цифрового Казахстана на международном рынке" раскроет такие ключевые вопросы, как господдержка стартапов и IT компаний, продвижение на международном рынке, выработка общего видения по развитию IT рынка.

Еще одна панельная сессия: "Цифровой век в образовании: прорывные технологии или цифровой разрыв". Здесь рассмотрят темы повышение доступности населения к цифровым технологиям и дизайн образования и навыков будущего в 21 веке.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты