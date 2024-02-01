В Алматы пройдет заседание Евразийского межправительственного совета

В Алматы утром 1 февраля стартует традиционный форум "Digital Almaty 2024: Индустрия Х – цифровая эволюция будущего", в рамках которого 2 февраля пройдет заседание Евразийского межправительственного совета, сообщает Zakon.kz.

На это важное для Казахстана совещание соберутся главы правительств Казахстана, России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Ожидается участие политических и общественных деятелей, ведущих представителей экспертных кругов различных стран и лидеров IT-бизнеса.

Повесткой заседания запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, плана мероприятий по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в ЕАЭС, интеграционного взаимодействия железных дорог стран ЕАЭС. Кроме того, Евразийский межправительственный совет рассмотрит макроэкономическую ситуацию в странах ЕАЭС и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития.

Планируется обсудить ход реализации совместного проекта государств-членов ЕАЭС по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельхозпродукции и продовольствия "Евразийский агроэкспресс", а также внесение изменений в перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта государств Евразийского экономического союза.

Что касается форума "Digital Almaty 2024: Индустрия Х – цифровая эволюция будущего", который продлится до 3 февраля, то организаторы приготовили для участников обширную деловую программу, которая раскроет темы цифровой трансформации в промышленности и инновационных решений в сферах GovTech, Индустрия 4.0, ESG, Smart City и т.д. В панельных дискуссиях примут участие более 200 спикеров из числа международных экспертов, лидеров отраслей, ведущих новаторов в сфере IT и бизнеса, которые поделятся успешными кейсами в применении новых технологий в реальном секторе экономики и инноваций. Ожидается, что трехдневное цифровое событие посетит более 30 тыс. человек.

В 2024 году деловая программа сконцентрируется на цифровом переосмыслении всего производства, трансформации базовых процессов, экологии, а также на внедрении новых технологий в добыче.

Шестой форум объединит государственных деятелей стран ШОС и ЕАЭС, ведущих экспертов и предпринимателей для обмена опытом и идеями, направленными на формирование новой эры цифровой индустрии. В рамках форума также запланированы Industry 4.0 Startup Battle – масштабная битва за звание лучшего промышленного стартапа, выставка крупнейших казахстанских недропользователей, технопарков, технологических компаний, которые поделятся опытом и информацией о проектах в сфере IT-экосистемы.

Ранее мы сообщали, что Департамент полиции Алматы заранее проинформировал о частичном ограничении дорожного движения 1 и 2 февраля.

Так, 1 февраля возможны корректировки на участках проспекта аль-Фараби, ВОАД, Кульджинский тракт, улиц Саина, Шаляпина, Майлина, Бухтарминская.

2 февраля – на проспектах аль-Фараби, Сейфуллина, улицах Саина, Жарокова, Шаляпина.

Дорожные ограничения не коснутся движения общественного транспорта.



