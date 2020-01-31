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Почти 11 млн тенге может получить казахстанец за сообщение о взятке

По поручению Президента вознаграждение будет дифференцированным.

Фото : zakon.kz31 января 2020, 10:37

Глава Антикорупционной службы Алик Шпекбаев предлагает поощрять казахстанцев, передает zakon.kz.

По его словам, максимальное вознаграждение граждан за сообщение о коррупционном преступлении составит свыше 10,6 млн тенге.

В реализацию поручения Президента правительством одобрено постановление о новой системе поощрения граждан за сообщения о фактах коррупции. Теперь вознаграждение будет дифференцированным, как в большинстве стран ОЭСР. Человек, сообщивший о факте коррупции, может получить 10% от суммы взятки или ущерба после обвинительного приговора суда. Максимальное вознаграждение составит 10 млн 600 тыс тенге, - отметил он в своем выступлении.


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