Мишустин назвал символичным свой первый визит в Казахстан

Нас связывают давние дружеские и партнерские отношения.

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин назвал символичным, что свой первый зарубежный визит во главе российского правительства он совершает в Казахстан, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Символично, что первый визит в качестве председателя правительства мы совершаем в Казахстан. Нас связывают давние дружеские и партнерские отношения, - сказал он на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Мишустин уточнил, что торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие двух стран, а также межрегиональные связи развиваются динамично. Также он выразил надежду, что в ходе встречи удастся обсудить самые важные вопросы.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поприветствовал российского коллегу.

Хотел бы вас поздравить с назначением на высокий пост председателя правительства Российской Федерации, пожелать вам успехов в решении актуальных задач, стоящих перед правительством России. Я думаю, у вас и у вашей команды все получится, - сказал он.

31 января в Алматы проходит заседание Евразийского межправительственного совета.

Ранее отмечалось, что Мишустин едет в Казахстан "перезапускать" ЕАЭС.

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