При переименовании улиц жителям не нужно ходить в ЦОН

Эти сведения автоматически будут поступать в систему недвижимости без предоставления каких-либо документов.

Отныне собственникам недвижимости при изменении наименования населенных пунктов, улиц не нужно обращаться в ЦОНы и ждать регистрации 3 дня.Об этом сообщили в Минюсте, передает zakon.kz.

Это стало возможным с принятием закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг". Данные сведения автоматически будут поступать в систему недвижимости без предоставления каких-либо документов, - сказали в ведомстве.

Если ранее в случае смены фамилии и других данных (при замужестве и т.п.) правообладателям недвижимости приходилось также обращаться в ЦОНы, то теперь и эта процедура исключена, все автоматизировано. Все данные об изменениях берутся из систем ЗАГСа.

По данным министерства, в среднем за год с такими заявлениями обращаются порядка 28 тысяч человек. За 3 года общее количество зарегистрированных изменений данных правообладателя составила порядка 87 тысяч.



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