Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Переименование пр. Гагарина в Алматы: нужно ли жителям улицы менять документы

Алматы, вид на город Алматы, осень, горы, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 12:24 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы 30 мая депутаты маслихата обсудили переименование некоторых улиц города. В том числе, вопрос о смене документов на дома, расположенные на этих улицах, сообщает Zakon.kz.

Заместитель акима города Бейбут Шаханов сообщил, что после переименования документы на дома обновлять нужно.

"Переоформление надо будет делать. Но с этим торопиться не нужно. В основном все это будет происходить в автоматическом режиме. И сейчас прям людям переживать и идти на переоформление не нужно", – сказал замакима.

В свою очередь руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алматы Нурлан Буранбаев сообщил, что его ведомство является оператором адресного регистра.

"Изменение нумерации и адреса будет в автоматическом режиме в системе сделано. И по мере обращения граждан им будут выдаваться новые адреса. Плюс, будет так называемая справка с историей, в которой будут отражены правоустанавливающие документы по переименованию. Все процедуры будут выполняться бесплатно для физических и юридических лиц", – сказал Буранбаев.

30 мая депутаты маслихата проголосовали за переименование некоторых улиц города. Как сообщалось ранее, в Алматы предлагают переименовать участок на проспекте им. Ю. Гагарина в Бостандыкском районе, от улицы Тимирязева до проспекта аль-Фараби, в честь Ермека Серкебаева, и улицу Юбилейную в Ауэзовском районе – в честь Владимира Толоконникова. Также предлагается присвоить безымянной улице в микрорайоне Жас канат Турксибского района имя Ескендира Хасангалиева, а другой безымянной улице в Бостандыкском районе – имя Юрия Померанцева.

Читайте также

паводки, Казахстан, МСХ
Стоит ли ожидать роста цен на мясо на фоне масштабных паводков в Казахстане
фарш, Казахстан, паводки
Могут ли казахстанцам продать мясо животных, павших во время паводков
Алматы, частный сектор, новостройки, дома, жилые дома, жилые комплексы, ЖК, новостройки, коттеджи
Переименование улиц в Алматы: депутаты маслихата вынесли решение
Ирина Капитанова
Алматы 2024 год Документы Переименования
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, сильные дожди и заморозки – прогноз погоды от &quot;Казгидромета&quot; на 30 мая
Снег, сильные дожди и заморозки – прогноз погоды от "Казгидромета" на 30 мая
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Жара до +27°С и прекращение дождей ожидаются в Казахстане
Жара до +27°С и прекращение дождей ожидаются в Казахстане
Умерла Анастасия Заворотнюк
Умерла Анастасия Заворотнюк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: