Переименование пр. Гагарина в Алматы: нужно ли жителям улицы менять документы

В Алматы 30 мая депутаты маслихата обсудили переименование некоторых улиц города. В том числе, вопрос о смене документов на дома, расположенные на этих улицах, сообщает Zakon.kz.

Заместитель акима города Бейбут Шаханов сообщил, что после переименования документы на дома обновлять нужно.

"Переоформление надо будет делать. Но с этим торопиться не нужно. В основном все это будет происходить в автоматическом режиме. И сейчас прям людям переживать и идти на переоформление не нужно", – сказал замакима.

В свою очередь руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алматы Нурлан Буранбаев сообщил, что его ведомство является оператором адресного регистра.

"Изменение нумерации и адреса будет в автоматическом режиме в системе сделано. И по мере обращения граждан им будут выдаваться новые адреса. Плюс, будет так называемая справка с историей, в которой будут отражены правоустанавливающие документы по переименованию. Все процедуры будут выполняться бесплатно для физических и юридических лиц", – сказал Буранбаев.

30 мая депутаты маслихата проголосовали за переименование некоторых улиц города. Как сообщалось ранее, в Алматы предлагают переименовать участок на проспекте им. Ю. Гагарина в Бостандыкском районе, от улицы Тимирязева до проспекта аль-Фараби, в честь Ермека Серкебаева, и улицу Юбилейную в Ауэзовском районе – в честь Владимира Толоконникова. Также предлагается присвоить безымянной улице в микрорайоне Жас канат Турксибского района имя Ескендира Хасангалиева, а другой безымянной улице в Бостандыкском районе – имя Юрия Померанцева.